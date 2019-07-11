В Алматинской области вынесли приговор главе сельхозуправления и депутату

Нур-Султан. 11 июля. КазТАГ — В Алматинской области вынесли приговор главе областного управления сельского хозяйства и депутату областного маслихата – Сексембаю Бекишеву и Борису Артемову, сообщает пресс-служба агентства РК по противодействию коррупции.

«Департаментом агентства РК по противодействию коррупции Алматинской области ранее окончено уголовное дело в отношении руководителя управления сельского хозяйства области Бекишова С. по факту получения им взятки от руководителя подрядной организации. (…) 10 июля приговором Талдыкорганского городского суда за получение взятки Бекишов С. осужден к 4 годам лишения свободы, а Артемов Б. и Артемов А. за дачу взятки к штрафу в размере Т55,5 млн каждый», — говорится в сообщении в четверг.

Отмечается, что судом установлен срок для уплаты штрафа и разъяснено, что в случае неуплаты штрафа наказание будет заменено на лишение свободы.

«Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе», — проинформировали в агентстве.

Судом установлено, что Артемов Борис, являясь депутатом областного маслихата, а также по совместительству руководителем ТОО «УМР-3» в группе лиц с сыном Артемовым А. дали взятку Бекишеву С. В сумме Т5,55 млн за беспрепятственное подписание акта выполненных работ по капитальному ремонту Талгарского гидроузла.

Напомним, 10 октября 2018 года национальным бюро по противодействию коррупции в Алматинской области в Талдыкоргане был задержан руководитель областного управления сельского хозяйства, который подозревался в получении взятки в сумме Т5,5 млн от руководителя подрядной организации за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по договору. Следствием было установлено, что взяткодателем является депутат областного маслихата и его сын.

В тот же день, как сообщалось, руководитель областного управления сельского хозяйства задержан и водворен в изолятор временного содержания. Также сообщалось, что по подозрению в даче взятки был водворен в изолятор временного содержания сын депутата.

12 октября стало известно, что судьей Талдыкоргана в отношении указанных лиц санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. В связи с преклонным возрастом и состоянием здоровья, как сообщалось, депутат областного маслихата не задерживался, досудебное расследование продолжается.

16 октября КазТАГ со ссылкой на газету «Время» сообщало, что стали известны имена задержанных в Алматинской области главы сельхозуправления и депутата облмаслихата. Сотрудники Нацбюро по борьбе с коррупцией задержали руководителя облуправления сельского хозяйства Алматинской области Сексембая Бекишева, вместе с ним был задержан и директор ТОО «УМР-3» Борис Артемов. По информации газеты, Бекишев получил от Артемова Т5,5 млн за «общее покровительство».