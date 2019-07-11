В Алматинской области вынесли приговор главе сельхозуправления и депутату

Новости 70 0

Нур-Султан. 11 июля. КазТАГ — В Алматинской области вынесли приговор главе областного управления сельского хозяйства и депутату областного маслихата – Сексембаю Бекишеву и Борису Артемову, сообщает пресс-служба агентства РК по противодействию коррупции.

«Департаментом агентства РК по противодействию коррупции Алматинской области ранее окончено уголовное дело в отношении руководителя управления сельского хозяйства области Бекишова С. по факту получения им взятки от руководителя подрядной организации. (…) 10 июля приговором Талдыкорганского городского суда за получение взятки Бекишов С. осужден к 4 годам лишения свободы, а Артемов Б. и Артемов А. за дачу взятки к штрафу в размере Т55,5 млн каждый», — говорится в сообщении в четверг.

Отмечается, что судом установлен срок для уплаты штрафа и разъяснено, что в случае неуплаты штрафа наказание будет заменено на лишение свободы.

«Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе», — проинформировали в агентстве.

Судом установлено, что Артемов Борис, являясь депутатом областного маслихата, а также по совместительству руководителем ТОО «УМР-3» в группе лиц с сыном Артемовым А. дали взятку Бекишеву С. В сумме Т5,55 млн за беспрепятственное подписание акта выполненных работ по капитальному ремонту Талгарского гидроузла.

Годунова знает, где потенциал Годунова знает, где потенциал
3275

Напомним, 10 октября 2018 года национальным бюро по противодействию коррупции в Алматинской области в Талдыкоргане был задержан руководитель областного управления сельского хозяйства, который подозревался в получении взятки в сумме Т5,5 млн от руководителя подрядной организации за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по договору. Следствием было установлено, что взяткодателем является депутат областного маслихата и его сын.

В тот же день, как сообщалось, руководитель областного управления сельского хозяйства задержан и водворен в изолятор временного содержания. Также сообщалось, что по подозрению в даче взятки был водворен в изолятор временного содержания сын депутата.

12 октября стало известно, что судьей Талдыкоргана в отношении указанных лиц санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. В связи с преклонным возрастом и состоянием здоровья, как сообщалось, депутат областного маслихата не задерживался, досудебное расследование продолжается.

16 октября КазТАГ со ссылкой на газету «Время» сообщало, что стали известны имена задержанных в Алматинской области главы сельхозуправления и депутата облмаслихата. Сотрудники Нацбюро по борьбе с коррупцией задержали руководителя облуправления сельского хозяйства Алматинской области Сексембая Бекишева, вместе с ним был задержан и директор ТОО «УМР-3» Борис Артемов. По информации газеты, Бекишев получил от Артемова Т5,5 млн за «общее покровительство».

Похожие материалы:

  1. Экс-замакима Актюбинской области назначен акимом Актобе
  2. Замакима района подозревается в связанной с ЕНТ коррупции в Актюбинской области
  3. В кабмине вновь подняли вопрос передачи Жамбылской области части территории Алматинской области
  4. Двух подозреваемых в попытке изнасилования задержали в Алматинской области
  5. Международное миротворческое учение «Степной орел-2019» завершилось в Алматинской области

Новости партнеров

Загрузка...