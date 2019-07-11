В ПС КНБ РК признали недостаточность инфраструктуры на пунктах пропуска на казахстанско-кыргызской границе

Алматы. 11 июля. КазТАГ – Владимир Радионов. В пограничной службе (ПС) комитета национальной безопасности (КНБ) РК признали недостаточность инфраструктуры на пунктах пропуска на казахстанско-кыргызской границе.

«Текущее количество кабин паспортного контроля в автомобильных пунктах пропуска на границе между РК и Кыргызской Республикой (КР) было спроектировано с учетом актуального на тот момент потока лиц. С течением времени поток лиц, следующих через границу, значительно увеличился. Имеющаяся инфраструктура пунктов пропуска не соответствует текущему пассажиро- и грузопотоку (в пассажирских терминалах отсутствуют залы-накопители, недостаточно полос движения, отмечается износ инженерных сетей)», — говорится в ответе ПС КНБ РК на официальный запрос МИА «КазТАГ».

Вместе с этим в ведомстве сообщили, что сейчас ведутся подготовительные работы по реконструкции пунктов пропуска на границе с КР.

«Для увеличения пропускной способности автомобильных пунктов пропуска, расположенных на границе РК и КР в рамках реализации дорожной карты по вопросам двустороннего экономического сотрудничества, а также взаимодействия в сфере пограничного, транспортного, ветеринарного и фитосанитарного сотрудничества, таможенного и налогового администрирования (подписана в декабре 2017 года) запланирована реконструкция автомобильных пунктов пропуска «Кордай», «Аухатты» и «Сартобе», (…) что позволит в значительной степени снять напряженность при пересечении лицами границы РК (возникновение очередей) путем увеличения количества кабин паспортного контроля, полос движения автомобильного транспорта и улучшения инфраструктуры в целом», — констатируется в ответе.

При этом в ПС КНБ РК не уточнили, сколько кабин паспортного контроля и полос движения автотранспорта действует на каждом из пунктов пропуска сегодня и сколько их будет после реконструкции.

Также нам не удалось узнать, каковы временные рамки прохождения различными видами автотранспорта пограничного (таможенного) досмотра.

«Время, необходимое для проведения процедур пограничного контроля в пунктах пропуска в отношении лиц, легковых, грузовых автомобильных транспортных средств и автобусов регламентировано постановлением правительства РК, которое содержит сведения ограниченного распространения», — сообщили в ведомстве.

Отдельно отмечается, что количество помещений и кабин паспортного контроля, необходимых для обеспечения пропуска лиц, пересекающих границу в пунктах пропуска, определяется на стадии проектирования с учетом предполагаемого пассажиропотока и перспектив его развития.

«Данная норма отражена в подпункте 2) пункта 38 постановления правительства РК от 17 сентября 2013 года № 977 «Об утверждении правил открытия (закрытия), функционирования (эксплуатации), категорирования, классификации, обустройства, а также требований по техническому оснащению, модернизации и организации работы пунктов пропуска, сервисной инфраструктуры», — говорится в ответе.

В свою очередь в комитете государственных доходов (КГД) министерства финансов РК сообщили, что «органами государственных доходов на автомобильных пунктах пропуска на границе РК с государствами-членами Евразийского экономического союза проводится мониторинг по товарам, подлежащим экспортному контролю (вооружений, военной техники, ядерных и специальных неядерных материалов, продукции военного назначения, товаров и технологий двойного применения (назначения) и др.), а также ввозимым на территорию РК из третьих стран, к которым применяются пониженные ставки пошлин».

О том, влияет ли этот мониторинг на общее время прохождения автотранспортом госграницы, в КГД не уточнили.

Напомним, 2 июня сообщалось, что гигантская очередь из людей и автомобилей скопилась на границе с Кыргызстаном на Кордае. Сообщалось, что возникшая очередь образовалась со стороны Казахстана. Это не первый подобный случай с начала года. Например, в марте на погранпереходе между Казахстаном и Кыргызстаном одновременно застряли сразу около 100 большегрузных автомобилей. Нередко в таких случаях поступают и сообщения о гражданах, которым во время их ожидания в очереди пришлось вызвать скорую.

Отмечалось, что власти двух стран регулярно заверяют о намерениях решить проблему, причем чаще Кыргызстан обвиняет в возникающих очередях Казахстан. Нередко проводятся «рабочие встречи», однако через некоторое время очереди возникают вновь.

Справочная служба и пресс-служба пограничной службы (ПС) КНБ РК, к которым пытался обратиться за разъяснением текущей ситуации на Кордае корреспондент МИА «КазТАГ», не отвечала на звонки.

13 июня пограничники РК объясняли пробки на границе с КР досмотром грузов органами госдоходов.

«Пробки образуются не по вине пограничников. Там органы КГД сейчас осуществляют полную проверку автомашин, грузов на соответствие сопроводительных документов. Погранслужба проверяет только документы. А органы госдоходов каждую машину тщательно проверяют, груз выгружают, и скопление машин (образуется – КазТАГ) при проверке органами госдоходов», — сообщал 13 июня в телефонном разговоре начальник отдела по работе со СМИ и связям с общественностью ПС КНБ РК Канатбек Султанов.жба пограничной службы (ПС) КНБ РК, к которым пытался обратиться за разъяснением текущей ситуации на Кордае корреспондент МИА «КазТАГ», не отвечала на звонки.