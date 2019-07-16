Удешевление тенге относительно рубля может подстегнуть инфляцию в Казахстане

Алматы. 16 июля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Казахстанская экономика практически не почувствует удешевление тенге относительно рубля, однако это может подстегнуть инфляцию, считает эксперт инвестиционной компании EXANTE в Казахстане Валерий Давыдов.

«Удешевление тенге по отношению к российскому рублю не должно сильно отразиться на казахстанской экономике, так как в Россию идет лишь одна десятая от всего экспорта страны (9,3%), или $4,5 млрд, а импорт из РФ составляет 39% от всего импорта, или $11,5 млрд. Но, по данным, озвученным в конце прошлого года, только 63% расчетов между странами осуществляются в национальных валютах. Слабый тенге не способствует увеличению экспорта по причине того, что нам особо нечего увеличивать в этом направлении: по самым последним данным, экспорт казахстанских товаров в Россию упал на 2,9% по сравнению с маем 2018 года. Объемы закупки российского рубля на валютной бирже KASE (Казахстанской фондовой бирже – КазТАГ) редко когда превышают 50 млн рублей, которые свидетельствуют об очень слабом интересе к этой валюте, что, в свою очередь, позволяет заявить – экономика Казахстана не сильно заметит дальнейшее удешевление национальной валюты относительно российского рубля, однако это может подстегнуть инфляцию – импортные поставки товаров в Казахстан из стран ЕАЭС (Евразийского экономического союза – КазТАГ), где 90% приходится на Россию, за январь-май 2019 года подорожали на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — прокомментировал Давыдов для КазТАГ сообщение о том, что российский рубль резко укрепился по отношению к американскому доллару и евро.

На вопрос, как отреагируют казахстанский тенге и российский рубль, если на своем очередном заседании Федеральная резервная система (ФРС) США снизит ключевую ставку, эксперт ответил, что «реакция вполне предсказуемая».

«Как правило, при понижении ставки (со стороны ФРС – КазТАГ) можно наблюдать процессы укрепления валют развивающихся стран, в том числе и российского рубля, а за ним и казахстанского тенге, который последние полгода демонстрирует практически полное подражание действий российской валюты. Однако не стоит забывать, что, например, недавние позитивные новости, которые позволили укрепиться рублю, практически не коснулись тенге. Он так и остался вблизи максимумов», — поделился наблюдениями собеседник агентства.

На вопрос, как он может сегодня охарактеризовать валютную политику Национального банка РК, спикер ответил, что «вполне предсказуемую».

«По разным оценкам, равновесный курс казахстанского тенге сейчас составляет от Т340 до Т360 за $1, что позволяет говорить о политике слабого тенге, которую проводит регулятор. В случае дальнейшего ослабления у регулятора есть два выхода: благодаря более низкому равновесному курсу у него есть некая подушка, на которой он может сдерживать падение, либо же продолжать обесценивать валюту в рамках негласной проводимой политики. По последнему поручению, к 1 ноября Нацбанк РК должен представить анализ формирования обменного курса тенге, а значит, не исключено, что мы вообще можем снова увидеть фиксированный курс, о котором так много говорят некоторые эксперты», — заключил Давыдов.

Напомним, 11 июля МИА «КазТАГ» со ссылкой на данные Центрального банка РФ (ЦБР) сообщало, что российский рубль резко укрепился по отношению к американскому доллару и евро.