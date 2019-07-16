KASE: Тенге теперь не зависит от рубля, юань – перспективная валюта

Алматы. 16 июля. КазТАГ — Валентина Владимирская. Курс казахстанского тенге теперь не зависит от российского рубля, заявил заместитель председателя правления Казахстанской фондовой биржи (KASE) Андрей Цалюк.

«Национальный банк сейчас не таргетирует курс. 2-3 года назад, когда санкционное давление было ощутимо, курс тенге достаточно хорошо коррелировал с курсом рубля. В этом году санкционного давления нет, поэтому тенге как бы зажил своей жизнью, без оглядки на рубль. Происходит то, что происходит – участники рынка выбирают такой курс», — ответил Цалюк на вопрос участников брифинга биржи во вторник.

По его словам, биржа наблюдает за этим процессом, понимает, какие банки как работают.

«Эта корреляция (рубль – тенге – КазТАГ) разорвана», — констатировал зампред биржи.

Что касается российского рубля, то, по его данным, укрепление рубля к доллару –условное.

«Там и бюджетное правило определенным образом работает, есть и налоговая составляющая. Там (у рубля – КазТАГ) есть своя жизнь, но эта жизнь – не казахстанская. Совсем не обязательно, чтобы казахстанский тенге должен повторять все эти движения курса (рубля – КазТАГ)», — считает Цалюк.

Курс тенге, по оценке руководителя биржи, был стабильным в первом полугодии.

«Некое снижение оборота отражает то, что казахстанский рынок переходит на торговлю локальными валютами, в частности, на юань. Юань – перспективная для нас валюта. С октября 2018 года наблюдается большой прирост объема торгов», — отметил эксперт рынка.

Напомним, 9 июля сообщалось, что по итогам 6 мес. 2019 года объем торгов на KASE составил 166,7 млн юаней – это около 75% объема торгов 2018 года. При этом объемы сделок в 2018 году при расчете в юанях оказались в 4 раза больше 2015 года и в 2 раза – 2017 года. Круг участников торгов юанем на KASE и спрос на валюту клиентов банков растут. В 2014 году валютной парой «юань-тенге» торговали только пять участников, в 2019 году – 13.