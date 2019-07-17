Алматы. 17 июля. КазТАГ – Владимир Радионов. Алматинский зоопарк может стать для «зоозащитников» выгодной площадкой для торговли животными, считает директор зоопарка Вячеслав Банщиков.

«На зоопарк и на меня идут нападки определенной группы людей, мы их знаем, знаем, для чего это делается. «Зоозащитников» не интересуют наши звери. Продажа животных – это очень выгодный бизнес, по прибыльности является 2-3-м в мире. И зоопарк может быть интересен «зоозащитникам» как определенная площадка для торговли животными. И если в обход меня это сделать нельзя, то такой директор определенной группе людей не нужен. Но это мои личные догадки», — заявил Банщиков корреспонденту КазТАГ в среду.

При этом он сказал, что получал завуалированные угрозы в свой адрес.

«Когда я пришел директором, мне на третий день прислали SMS с текстом: мол, если не будешь действовать, как надо, ситуация будет хуже, чем с Каримовым (Канат Каримов – директор алматинского зоопарка в 2015-2016 годах) в 2016 году. Сейчас получаю обещанные плоды», — говорит Банщиков.

Директор зоопарка не скрывает, что у учреждения есть проблемы, которые надо решать, и самая острая из них – это старая коллекция животных.

«Сейчас у нас содержится 3443 особи животных, 922 из которых стоит к выбраковке. 745 – это рыбы, больше 100 – хищники, копытные. Коллекция животных – старая, и долгое время она не обновлялась, есть инбридинговые животные (родившиеся в ходе скрещивания близких родственников – КазТАГ), которые не могут давать приплод. Животные в зоопарках всегда умирали и будут умирать. В зоопарках потеря животных до 10% от общего количества особей – это норма. В нашем зоопарке этот показатель гораздо ниже», — уточнил Банщиков.

Он отмечает, что у зоопарка есть планы обновления коллекции животных в правильном русле.

«К нам животные попадают не из дикой природы, существует практика продажи и обмена животных между зоопарками. Мы пытаемся вести переговоры, но большую часть времени приходится тратить, чтобы отбиваться от всевозможных нападок. За 1,5 месяца с того момента, как я стал директором, я понял, что так называемые «зоозащитники» не хотят помогать зоопарку, они хотят его уничтожить», — добавил Банщиков.

Между тем спикер отмечает, что интерес к зоопарку растет. Так, если в 2017 году зоопарк посетило 621 тыс. человек, то в 2018 – уже 660 тыс., а за 6,5 месяцев текущего года – 390 тыс.

Как сообщалось, в июне-июле текущего года в алматинском зоопарке умерло четверо животных: два львенка, переданных частными владельцами, жираф и лось. Причиной смерти львят стала панлейкопения (чумка кошачьих) на фоне ряда иных заболеваний, жирафа – инфаркт миокарда, причина смерти лося выясняется.

Напомним, в 2016 году в алматинском зоопарке разразился один из самых крупных скандалов: в марте 2016 года в зоопарке сообщили, что умерли шесть снежных барсов, также в течение года скончались тигрица, жираф и гепард.

«К сожалению, сложилась непростая ситуация в информационном пространстве вокруг зоопарка и она вышла за рамки обычного. Это противостояние переросло в личное не восприятие меня как руководителя. Вы поймите, что бы я ни сделал, гибель любого животного неизбежна. Опять будет раздуваться ажиотаж вокруг этого события, и нагнетаться нехорошая атмосфера вокруг зоопарка. Осознавая ситуацию, я написал заявление по собственному желанию об уходе с поста директора», — заявил осенью 2016 года тогдашний директор Канат Каримов.