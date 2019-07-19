Создать в Казахстане систему полицейской съемки предлагают общественники

Алматы. 19 июля. КазТАГ – Мадина Алимханова. В Казахстане нужно создать систему полицейской съемки, считает общественный деятель Асет Наурызбаев.

«Это была моя идея – создать кнопку «Полицейская съемка». Допустим, на вас идет преступник с ножом, вы включаете свою камеру в этом приложении и сразу же изображение с вашей камеры идет на сервера МВД. Улики сразу на сервере МВД. Это приложение, кроме того, что спасает жизни, оно еще экономит деньги на систему видеонаблюдения по городу. Они сейчас будут тратить миллионы тенге на то, чтобы поставить камеры по всему городу, подвести к ним электричество, подвести к ним интернет, в то время как у каждого в руках есть электричество, интернет и видеокамера», -сказал Наурызбаев на пресс-конференции в пятницу.

При этом он раскритиковал разработанное МВД приложение для сообщения о закладках наркотиков.

«Знаете какое приложение разработало МВД за государственный счет? Вы можете это приложение скачать, и когда увидите, что кто-то делает закладку наркотиков, можете гео-тег отправить. Что за идиотизм? Раз в 100 лет вы увидите, что закладку человек положил, и вам нужно скачать приложение, чтобы отправить», — отметил он.

Кроме того, Наурызбаев высказал нарекания в адрес работы системы «102».

«Понятно, что система «102», в которую можно дозвониться с десятой минуты, никого не устраивает. Туда нужно иметь возможность дозваниваться с WhatsApp, с мессенджера, отравить SMS. Центр «102» не может принять SMS, мы живем как будто в Советском Союзе, в 1970-х годах, это что за развитие технологий?» — добавил он.