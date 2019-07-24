Раз титушка, два титушка… 24.07.2019 16:00 Лилия ИГЛИКОВА Общество 414 0 Адвокат Айман Умарова о том, что спланированными потасовками и провокациями назревшие проблемы в казахстанском обществе не решить Похожие материалы: Акимат Алматы заявил о необходимости безопасности работы журналистов Нападение на журналистов в Алматы: Начато досудебное расследование ОБСЕ призвала власти Казахстана расследовать ситуацию с нападением на журналистов в Алматы Президенту Касым-Жомарту Токаеву нужен эффективный, отвечающий потребностям быстро меняющегося мира аппарат государственного управления Аружан Саин – лучшее кадровое решение президента Токаева