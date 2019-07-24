Задержанный по подозрению в получении взятки в $10 тыс. экс-судья оправдан в Алматы

Алматы. 24 июля. КазТАГ – Задержанный по подозрению в получении взятки в $10 тыс. бывший судья Ауэзовского районного суда №2 оправдан в Алматы, сообщает пресс-служба Алмалинского районного суда.

«Штейнке признан невиновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 4 статьи 28, части 2 статьи 367 (подстрекательство к даче взятки), пунктов 1, 2 части 3 статьи 190 (мошенничество) УК РК и оправдан по данным статьям за отсутствием в деянии состава уголовных правонарушений. Суд признал за оправданным право на возмещение вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности. Судом также вынесены частные постановления в адрес генеральной прокуратуры и министерства юстиции Республики Казахстан о допущенных грубых нарушениях в ходе досудебного расследования дела», — сообщили в суде в среду.

По версии следствия, в декабре 2018 года потерпевшая А.Б., будучи ранее знакомой с судьей районного суда № 2 Ауэзовского района города Алматы, обратилась к нему с просьбой оказать помощь в снятии обременений с ее квартир в Алматы, наложенных постановлениями Медеуского и Бостандыкского районных судов, в рамках уголовных дел в отношении нее.

«По обвинению органа досудебного расследования, судья районного суда №2 Ауэзовского района города Алматы Штейнке, являясь лицом, занимающим ответственную государственную должность, склонил А.Б. к даче взятки в сумме $10 тыс. лицам, занимающим ответственную государственную должность, за положительное решение вопроса о снятии обременений с квартир, а также обманным путем и, злоупотребляя доверием, похитил денежные средства А.Б. в крупном размере на сумму $10 тыс. Суд в соответствии со статьей 125 УПК Республики Казахстан, оценив каждое доказательство с точки зрения допустимости и достаточности и относимости, оправдал подсудимого Штейнке за отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения (за недоказанностью его участия в совершении преступлений), а также в виду характера и существенности нарушенных фундаментальных принципов уголовного процесса со стороны органа уголовного преследования», — заявили в суде.

Отмечается, что Штейнке полностью отрицал вину в инкриминируемых ему преступлениях.

«В ходе главного судебного разбирательства факт получения денежных средств А.Штейнке от А.Б. не установлен. На представленной обвинением видеозаписи полученных в результате негласных следственных действий не усматривается, что потерпевшая передала Штейнке денежные средства или оставила их в салоне автомашины. Показания потерпевшей о передаче Штейнке $10 тыс. опровергнуты материалами уголовного дела. При осмотре места происшествия следов специального вещества, которым были обработаны денежные средства ни в салоне автомашины, ни на руках Штейнке, ни на его одежде не обнаружено», — сообщили в пресс-службе.

Как заявили в суде, для того чтобы признать лицо совершившим уголовное правонарушения необходима совокупность бесспорных доказательств, указывающих на виновность и наказуемость деяния.

«Однако по настоящему делу таких доказательств ни предварительным следствием, ни судом не было добыто. В ходе рассмотрения уголовного дела судом установлены многочисленные грубые нарушения со стороны органов досудебного расследования фундаментальных принципов уголовного процесса, таких как законность, обеспечение права на защиту, язык судопроизводства, неприкосновенность частной жизни, обеспечение права на квалифицированную защиту», — заявили в суде.

Напомним, Штейнке был задержан 2 февраля 2019 года. 23 июля стало известно, что он уволен.