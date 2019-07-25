Нур-Султан. 25 июля. КазТАГ – Неустойчивая погода ожидается в четверг на большей части территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет»,

«С прохождением фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды – пройдут дожди с грозами, на востоке местами сильные. Лишь на южной половине республики сохраняется погода преимущественно без осадков. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, шквал, возможно выпадение града, на юге пыльная буря», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, северный 5-10 метров в секунду. Температура ночью +13+15, днем +25+27.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура но-чью +20+22, днем +32+34.

В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду. Температура ночью +20+22, днем +35+37.

В Акмолинской области днем местами усиление ветра 15-20 метров в секунду, местами шквал, возможен град. Днем +22+27, ночью +12+17.

В Северо-Казахстанской области днем местами усиление ветра 15-20 метров в секунду, местами шквал, возможен град, ночью и утром туман. Днем +20+25, ночью +13+18.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются шквал, днем усиление ветра 15-20 метров в секунду, возможен град, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +17+22, ночью +14+19.

В Павлодарской области местами ожидаются шквал, туман, усиление ветра 18 метров в секунду, возможен град. Днем +25+30, ночью +12+17.

В Костанайской области местами ожидается туман, днем усиление ветра 15-20 метров в секунду, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +22+27, ночью +12+17.

В Мангистауской области местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, днем ожидается сильная жара, местами очень сильная жара. Днем +33+38, ночью +24+29.

В Алматинской области местами небольшой дождь, местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, днем ожидается сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +32+37, ночью +18+23.

В Туркестанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, местами ожидается пыльная буря, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +34+39, ночью +17+22.

В Атырауской области местами дождь, местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, днем ожидается сильная жара. Днем +34+39, ночью +21+26.

В Карагандинской области местами дождь, местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +23+28, ночью +10+15.

В Жамбылской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, днем ожидается сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +33+38, ночью +18+23.

В Актюбинской днем ожидается сильная жара, также днем возможен небольшой дождь, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +30+35, ночью +17+22.

В Кызылординской области местами ожидается сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +32+37, ночью +20+25.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается сильная жара. Днем +28+33, ночью +14+19.

«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики ожидается колебание водности. На горных реках Восточно-Казахстанской области в связи с прогнозом дождей, местами сильных, ожидается подъем уровня воды. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — добавили синоптики.