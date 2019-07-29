Генпрокуратура заявила о начале спецоперации КНБ и МВД против ОПГ в Мангистауской области

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Нур-Султан. 29 июля. КазТАГ – Генеральная прокуратура заявила о начале специальной операции КНБ и министерства внутренних дел против организованных преступных груп (ОПГ) в Мангистауской области, передает корреспондент агентства.

«29 июля подразделениями КНБ совместно с МВД начата масштабная спецоперация по пресечению противоправной деятельности участников организованных преступных группировок (ОПГ) в Мангистауской области. Члены ОПГ причастны к совершению ряда тяжких и особо тяжких преступлений, в числе которых покушение на убийство, похищение человека, вымогательство денежных средств. При этом, группировки вооружены, отличаются сплоченностью и дерзостью», — заявили в генпрокуратуре в понедельник.

Как заявили в ведомстве, «в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья населения, к проведению спецоперации привлечены силы и средства подразделений специального назначения органов национальной безопасности и внутренних дел».

«Учитывая возможные провокации в социальных сетях, призываем граждан не реагировать на них и не поддаваться панике, воздержаться от участия в незаконных действиях. Органами правопорядка ситуация полностью контролируется. Об итогах спецоперации будет доведено до сведения общественности», — сказано в распространенном сообщении.

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