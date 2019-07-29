Угроза безопасности в центральноазиатском регионе, которую не замечают

Последствия климатических изменений в Центральной Азии будут серьезными. Чего в этой связи следует ожидать в Казахстане?!

Англоязычный японский журнал Diplomat опубликовал аналитическую статью под названием «Climate Change: An Omitted Security Threat in Central Asia» — «Изменение климата: Упускаемая из виду угроза безопасности в Центральной Азии».

(Коллаж: © gospelcenteredwoman.com)

В предисловии к ней говорится так: «Последствия климатических изменений в Центральной Азии будут серьезными».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «У стран Центральной Азии есть длинный список потенциальных проблем безопасности: экономический спад, возвращение боевиков местного происхождения из Сирии и Ирака, этническое и политическое насилие и угроза перекидывания бушующего в Афганистане конфликта через границу (отделяющую эту страну от постсоветской Средней Азии).

Этот перечень не является исчерпывающим, и с годами он только пополняется. К сожалению, при обсуждении проблем безопасности зачастую упускается из виду еще одна растущая угроза: изменение климата.

Третий год подряд Центральная Азия страдает от летней аномальной жары. В июне этого года в Туркменистане температура воздуха поднялась до +44 градусов по Цельсию. В Ташкенте столбики термометров стабильно держались в районе отметки +42 градуса по Цельсию, жители южных районов Узбекистана тем временем страдали от 44-градусной жары.

В Таджикистане погода аналогична, и столбики термометров в июле поднимаются до +43 градусов.

Точно так же в этом месяце в некоторых регионах Казахстана и Кыргызстана ожидается повышение температуры до +45 градусов по Цельсию.

Одним из последствий такого изменения погоды стало увеличение частотности наступления засухи и ее продолжительности.

Согласно прогнозу Всемирного банка, к 2050 году в Центральной Азии ожидается снижение урожайности зерновых культур в целом на 30 процентов из-за изменения климата.

Это лишь усугубит проблему голода в регионе. Повышение температуры, помимо усугубления и без того острой ситуации с засухами в Центральной Азии, обуславливает появление еще двух серьезных проблем.

Во-первых, с каждым годом воды оказывается все меньше и меньше из-за увеличения скорости ее испарения. Во-вторых, повышение температуры ускоряет таяние ледников Центральной Азии».

Надо отметить то, что «увеличение частотности наступления засухи и ее продолжительности» ведет, в конечном итоге, к расширению масштабов опустынивания. Особенно актуальна такая проблема для нашей республики. Еще лет пятнадцать тому назад ООН выражал озабоченность опустыниванием территории Республики Казахстан. Для проявления беспокойства на столь высоком международном уровне, надо признать, уже тогда были все основания. А сейчас – тем более. В числе таких оснований, в первую очередь, принято называть комплекс фактов, связанных с экологической катастрофой на Арале.

Но проблемы Казахстана, так или иначе связанные с обеспеченностью его регионов и населения водой, явно не исчерпываются одной только этой масштабной экологической катастрофой. У нас с водой, если можно выразиться так, куда ни кинь, кругом клин. В Казахстане имеются всего четыре реки, долины которых издавна являлись областями обитания большого количества людей. Это — Иртыш, Или, Сырдарья и Урал. Сегодня одной из них для нас уже, можно сказать, не стало. Сырдарья пала жертвой продолжавшейся десятилетиями индустриализации и модернизации региона, который в недавнем прошлом назывался советской Средней Азией. Река Урал неуклонно мелеет. По данным «Казгидромета», в 2018 году объем воды в ней, по сравнению с показателем 2017 года, сократился на 40 процентов. Реки Иртыш или Или за последние годы, как свидетельствуют очевидцы, также сильно обмелели. А ведь последствия изменения климата в центрально-азиатском регионе только-только набирают силу.

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