Британцы согласились помочь сформировать в РК генетическое ядро пород «Абердин-Ангус» и «Герефорд»

Нур-Султан. 3 августа. КазТАГ – Британцы согласились помочь сформировать в Казахстане генетическое ядро пород «Абердин-Ангус» и «Герефорд», сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РК.

«При поддержке посольства Казахстана в Великобритании состоялось подписание соглашения между казахстанской компанией ТОО «АкТеп» и британской компанией Genus Breeding Ltd о формировании в нашей стране генетического ядра пород «Абердин-Ангус» и «Герефорд». Соглашение рассчитано на пять лет с опцией дополнительного пролонгирования на последующую пятилетку», — говорится в распространенном в субботу сообщении.

Отмечается, что в рамках соглашения британская компания взяла на себя обязательство по увеличению производительности мяса указанных пород путем повышения генетического качества скота на откормочных площадках компании «АкТеп», а также в сотрудничающих с данной компанией фермерских хозяйствах Актюбинской области, общее число которых превышает 500 предприятий.

«Отмеченный ген способствует улучшению конверсии кормов, то есть если в Казахстане на 8 кг кормов получают 1 кг мяса, то с предлагаемым подходом на 3 кг кормов будут получать 1 кг мяса», — уточнили в МИД.

По информации внешнеполитического ведомства, компания Genus Breeding Ltd направит своего специалиста в Актобе для реализации в 2020 году первого этапа проекта.

«По предварительным расчетам, в первые годы деятельности ежегодный прирост прибыли составит порядка Т50-100 тыс. с каждого новорожденного теленка. Этот показатель будет достигнут за счет увеличения показательной массы, быстрого роста и экономии кормов. Привлекательность проекта заключается в том, что гонорар компании Genus Breeding Ltd будет оплачен лишь в том случае, если британская сторона ежегодно на протяжении пяти лет будет повышать прибыль компании «АкТеп». Сумма гонорара составит лишь 30% от ежегодного роста прибыли казахстанской компании», — добавили в министерстве.

Как заявили в МИД, важно отметить и «положительный экологический эффект от реализации данного проекта», возникающий за счет снижения фактического объема кормов, сокращения сроков роста поголовья крупного рогатого скота (КРС), а также снижения количества выбросов углекислого газа в атмосферу.

«В рамках соглашения Genus Breeding Ltd также дала право компании «АкТеп» активно использовать свой узнаваемый логотип в рекламе ее продукции и раздаточных материалах, что позволит повысить конкурентоспособность казахстанской компании на международном уровне и даст возможность привлечь зарубежных инвесторов для расширения производства», — сказано в сообщении.

Отмечается, что к участию в данном проекте проявил интерес и Казахский научно-исследовательский институт животноводства и кормопроизводства, который направит двух сотрудников для осуществления эмпирического анализа и исследования всего цикла производства от искусственного осеменения до выращивания КРС.

«В случае если факты будут свидетельствовать о явных преимуществах и экономической рентабельности проекта, будет рассмотрен вопрос его масштабного расширения и на другие регионы Казахстана», — отметили в МИД.

ТОО «АкТеп» является крупнейшим экспортером мяса в Актюбинской области, объединяющим более 500 фермерских хозяйств и откормочных площадок региона. Компания самостоятельно осуществляет весь процесс переработки: от разведения скота, выпуска комбикормов, откорма, мясопереработки до отгрузки готовой продукции под заказ конкретного потребителя. Это предприятие с полным циклом производства, которое имеет репродуктор для выращивания племенного крупнорогатого скота породы «Абердин-Ангус» на 6 тыс. голов, животноводческий комплекс по откорму скота мощностью 22 тыс. голов в год, а также мясокомбинат мощностью 7,2 тыс. тонн в год.