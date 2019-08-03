Не соответствующими постановлению кабмина оказались виды деятельности АО «Астанаэнергосервис»

Нур-Султан. 3 августа. КазТАГ – Не соответствующими постановлению правительства являются виды деятельности АО «Астанаэнергосервис», сообщается в ответе первого вице-министра национальной экономики Армана Джумабекова на запрос депутатов мажилиса.

Департаментом (по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей – КазТАГ) рассмотрены виды деятельности общества («Астанаэнергосервис» – КазТАГ) на соответствие законодательству РК, в результате установлено, что виды деятельности общества не соответствует постановлению правительства РК от 28 декабря 2015 года №1095 «Об утверждении перечня видов деятельности, осуществляемых юридическими лицами, более 50% акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированными с ними лицами», — сообщил Джумабеков.

Согласно действующему уставу, «Астанаэнергосервис» осуществляет деятельность, связанную с управлением энергетическими предприятиями Нур-Султана.

«В соответствии с подпунктом 29) пункта 2 статьи 26 закона РК «О естественных монополиях» субъект естественной монополии обязан не включать в тариф затраты, не связанные с предоставлением регулируемой услуги. Расходы по содержанию Общества и его штатного персонала в тариф дочерних компаний Общества, являющихся субъектами естественных монополий АО «Астана-Энергия», АО «Астана-Теплотранзит», АО «Астана РЭК» не закладывались», — заверил первый замглавы МНЭ.

«Астанаэнергосервис» является учредителем АО «Астана РЭК», АО «АстанаТеплотранзит», ТОО «Астанастройэнерго», АО «Астана – Энергия» и ТОО «Астанинская энергосбытовая компания».

«При рассмотрении действующих уставов дочерних организаций общества департаментом установлено, что основные виды деятельности АО «АстанаЭнергия», АО «Астана – Теплотранзит», АО «Астана – Региональная Электросетевая Компания» ТОО «Астанастройэнерго» соответствует разделу 2 постановления («Виды деятельности, осуществляемые юридическими лицами, находящимися в коммунальной собственности, более 50% акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированными с ними лицами» – КазТАГ), однако некоторые осуществляемые виды деятельности данных организаций не предусмотрены разделом 2 постановления», — отметил первый вице-министр.

При этом, по его данным, «Астанинская энергосбытовая компания» осуществляет следующие виды деятельности: покупка электрической энергии в целях энергоснабжения потребителей; осуществление иных видов деятельности, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

«Следует отметить, что осуществляемые виды деятельности товарищества («Астанинская энергосбытовая компания» – КазТАГ) не соответствует разделу 2 постановления. Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 192 Предпринимательского кодекса РК государство участвует в предпринимательской деятельности в случаи отсутствия на соответствующем товарном рынке субъекта (субъектов) частного предпринимательства, осуществляющего (осуществляющих) производство и (или) реализацию аналогичного либо взаимозаменяемого товара. На основании вышеизложенного, министерством по итогам проведенных анализов будут вынесены предложения по сокращение перечня разрешенных видов деятельности для участия государства в экономике и сформирован перечень организаций, подлежащих приватизации или их ликвидации, деятельность которых не соответствует постановлению и законодательству РК», — заверил Джумабеков.

19 июня мажилисмены в своем запросе заявили, что управление энергетическими предприятиями, подобное тому, которое осуществляет компания «Астанаэнергосервис», «означает дополнительную нагрузку на потребителей, которым приходится содержать уже не только монополистов, но и начальство над ними, которое вообще-то сама никаких услуг не оказывает», и, по мнению депутатов, «тем не менее, его «интересы» безусловно ложатся в тариф». Также парламентарии указали на то, что ежемесячная зарплата первого руководителя посреднической госкомпании составляет Т1,5 млн, четырех его замов – по Т1,3 млн каждому, «и так далее, не включая премии и бонусы», а всего, по данным авторов запроса, «фонд заработной платы этой ничего не производящей конторы составляет Т600 млн». Они отметили, что к этим цифрам стоит добавить «кабинеты, служебные автомобили, мебель, оргтехнику, и так далее». То есть, по их словам, «речь идет о миллиардных суммах, скрытно собираемых с простых людей».