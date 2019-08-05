Акимат Алматы «потерял» 14 домов по улице Баишева

Алматы. 5 августа. КазТАГ – Мадина Алимханова. Жители 14 домов по улице Баишева в Алматы рискуют остаться без воды, света и асфальта – их нет на балансе коммунальных служб.

«Мы писали больше четырех лет во все инстанции, нас все время футболят. У нас водопровод в аварийном состоянии, ему больше 50 лет. Два раза в год трубу прорывает, мы за свой счет ремонтируют – ставят деревянный чопик и все. Когда был Бауыржан Байбек (акимом – КазТАГ), нам обещали сделать водопровод, как только аким сменился, нам перекрыли кислород – часть улицы делают, а нас – 130 метров – не включили в проект. Нам сказали, что поскольку мы не состоим на балансе, чтобы мы все делали своими силами. Мы поговорили с подрядчиком, нам посчитали – Т308 тысяч с каждого двора. У нас много инвалидов, пенсионеров, мы не можем себе это позволить. Поэтому четыре года мы по кругу бегаем», — сказала жительница дома по улице Баишевой Елена Цой.

При этом она пояснила, что в настоящее время проводится замена водопровода на остальной части улицы Баишева и после его включения старые трубы тупиковой части улицы не выдержат давления воды.

Кроме того, поскольку тупиковая часть улицы Баишева не находится на балансе коммунальных служб, им за свой счет пришлось устанавливать уличное освещение и асфальтировать улицу.

По словам жителей, когда они обратились в акимат Алматы, их дома, расположенные по улице Баишева от улицы Сидоркина на север до улицы Шемякина, не могли даже найти на карте.

При этом жильцы указанных домов регулярно оплачивают счета за воду, свет и другие коммунальные услуги.

«Мы хотим к акиму обратиться, чтобы нас услышали, чтобы нас не «пинали», чтобы нам помогли и эти 130 метров трубы нам сделали. Это такое унижение! Неужели акимату не стыдно? А что нам делать? Президенту писать – сделайте 130 метров этой трубы?» — добавила Цой.

В указанных домах проживают около 100 человек.