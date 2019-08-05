Более Т89 млрд хотят выдать ФПК из средств Нацфонда РК на погашение долгов физлиц по указу Токаева

Нур-Султан. 5 августа. КазТАГ – Более Т89 млрд хотят выдать АО «Фонд проблемных кредитов» (ФПК) из средств Национального фонда Казахстана на погашение части проблемных кредитов физических лиц по указу президента Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент МИА КазТАГ.

«Расходы по бюджетной программе, всего (в тыс. тенге – КазТАГ): 2019 – 89 191 872. (…) Количество лиц, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, денежные средства которым направлены на погашение в банках второго уровня (БВУ) и микрофинансовых организациях (МФО) задолженности по беззалоговым потребительским займам: 2019 – 440 983», — говорится в проекте бюджетной программы «Целевое перечисление в ФПК за счет целевого трансферта из Национального фонда РК на оказание социальной поддержки физических лиц по погашению образовавшейся задолженности по потребительским кредитам», представленном министерством труда и социальной защиты населения.

В описании к программе сказано, что «предусмотрены расходы на погашение части задолженности по потребительским кредитам в отношении лиц, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации».

«Задачи: удельный вес погашенного основного долга и начисленного по нему вознаграждения для наиболее уязвимых социальных слоев населения, в том числе многодетных семей, семей с детьми-инвалидами, семей, потерявших единственного кормильца, получателей адресной социальной помощи (АСП), детей-сирот – 100%», — сказано в описании.

Напомним, 26 июня президент Токаев подписал указ «О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан», согласно которому он поручил погасить задолженности по беззалоговым потребительским займам многодетным, инвалидам и детям-сиротам.

Ряд экспертов назвали решение главы государства популистским ходом, вызванном выраженным на уличных акциях массовым недовольством граждан социальной ситуацией в стране. Выступления казахстанцев сопровождались массовыми задержаниями и арестами.

9 июня в Казахстане состоялись президентские выборы, которые прошли на фоне многочисленных нарушений на избирательных участках и массовых задержаний митингующих в Нур-Султане, Алматы и других городах страны. Победителем объявлен действующий президент Токаев, инаугурация которого прошла 12 июня.

Митинги и задержания проходили с 9 по 13 июня. По данным МВД РК, за эти дни было задержано около 4 тыс. граждан.