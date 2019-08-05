Эксперимент по увеличению популяции сайгака в РК проводят зоопарк Алматы и ученые из ЗКО

Алматы. 5 июля. КазТАГ – Эксперимент по увеличению популяции сайгака в Казахстане проводят зоопарк Алматы и ученые из Западно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба Алматинского зоопарка.

«Алматинский зоопарк сегодня единственный в мире выполняет зоологическую задачу по сохранению и разведению, находящихся под угрозой вымирания сайгаков. Всего их по результатам авиаучетов комитета лесного хозяйства и животного мира в 2019 году насчитывается 334 400 особей. Цифра, казалось, бы не такая маленькая. Однако стоит учитывать тот факт, что и скорость сокращения этой популяции крайне высокая. Благодаря эксперименту Алматинского зоопарка, сайгак способен избежать полного исчезновения и однажды вновь заполонить степи», — говорится в сообщении в понедельник.

Как пояснили в зоопарке, содержание сайгаков вместе в замкнутом пространстве – «дело довольно рисковое».

«Эти животные не терпят неволи – в таких условиях они чаще всего не выживают. Однако сотрудникам Алматинского зоопарка помощь оказали их опытные коллеги из Западно-Казахстанского университета имени Жангир-хана в Уральске. У них есть свой мини-питомник, где уже несколько лет сайгаки развиваются в условиях полуневоли. Обмениваясь опытом, специалисты добились приплода сайгаков. При этом, нужно отметить, что состояние животных, находящихся в неволе отличное», — отметили в зоопарке.

В Алматинском зоопарке в настоящее время проживают девять сайгаков.

«Самец Султан, прибыл из Отара, две взрослые самочки Симона и Дождинка из Уральска. Остальные – это все приплод зоопарка. Удивительный факт – сайгаки подходят к человеку, чего в принципе не бывает. С 2017 по 2019 год в зоопарке родилось шесть малышей: Анжелика, Соня, Аполлон, Артемида, Мустафа и Аина», — сказано в сообщении.

Отмечается, что малыши растут здоровыми и смышлеными сайгачатами.

«Если примеру Алматинского зоопарка последуют другие зоопарки страны, и неравнодушные люди также окажут посильное участие и воспользуются полезным опытом сотрудников алматинского зоопарка в решении проблемы сайгаков, то у казахстанцев появится повод для гордости за то, что не дали пропасть животному, являющемуся символом казахских степей», — подчеркнули в зоопарке Алматы.