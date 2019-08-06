Функции Центра развития торговой политики намерен расширить кабмин Казахстана

Нур-Султан. 6 августа. КазТАГ – Функции АО «Центр развития торговой политики» намерено расширить правительство Казахстана, передает корреспондент агентства.

«В постановлении правительства Республики Казахстан от 30 июня 2006 года № 616 «О создании АО «Центр развития торговой политики»: пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. Определить основным предметом деятельности Общества: (…) 7) предоставление мер сервисной поддержки и возмещение части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров, услуг на внешние рынки; 8) проведение анализа внешних рынков; 9) развитие и продвижение несырьевого экспорта в рамках «единого окна», — говорится в проекте постановления кабмина.

Все три указанных подпункта в настоящий момент пока не входят в перечень предметов деятельности Центра развития торговой политики.

«В перечне национальных институтов развития и иных юридических лиц, 50% и более голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо либо косвенно принадлежат государству, уполномоченных на реализацию мер государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности (…) пункт 5 изложить в следующей редакции: «5. В области развития и продвижения экспорта: АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport»; АО «Национальная компания «KAZAKH INVEST»; АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта; АО «Центр развития торговой политики», — сказано в документе.

В действующем перечне Центр развития торговой политики тоже отсутствует.

«Принятие проекта постановления позволит создать «единое окно» по развитию и продвижению несырьевого экспорта, координировать вопросы по продвижению отечественных обработанных товаров, услуг на внешние рынки, оказать отечественным экспортерам информационных и консультационных услуг по вопросам их конкурентноспособности на внешних рынках, поиска потенциальных экспортных рынков и продвижения их товаров, услуг на внешние рынки», — уточнил в пояснительной записке к документу министр торговли и интеграции Бахыт Султанов.

Проект постановления правительства вынесен на публичное обсуждение до 19 августа.