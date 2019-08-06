Зенченко о проблемах с выходом на рынок РФ: Казахстан как унитаз для товаров стран ЕАЭС

Петропавловск. 6 августа. КазТАГ – Известный бизнесмен – генеральный директор КТ «Зенченко и К» Геннадий Зенченко сравнил Казахстан с унитазом для товаров из всех стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает корреспондент МИА КазТАГ.

«Казахстан сегодня как унитаз: сюда можно все везти из Белоруссии, Украины, России, и мы никаких запретов не делаем. Посмотрите: сегодня сосиски, молоко белорусское, украинское, российское – и все у нас проходит. Самый главный вопрос – у нас нет контроля», — сказал Зенченко на заседании регионального совета по экспорту в Петропавловске.

Предприниматель возмутился тем фактом, что ответного гостеприимства в отношении казахстанских товаров в России не наблюдается.

«Там поставлена задача (пусть устным распоряжением): дальше положенной квоты в 2-3% казахстанские товары не пускать. Мы говорим не обо всей России, а о приграничных областях. Мы торгуем в Омске через «Казмолторг», год уже работаем, увеличения объема нет. Работали с Курганом: 13 тонн поставки было молочной продукции в два дня. Сегодня объемы упали до 3 тонн, на полках там вы нашей продукции не увидите, потому что открыто сказал их новый губернатор: зачем нам ваш товар на наших полках? Хотя людям нравится наша продукция – и в Кургане, и в Омске. А к нам – пожалуйста, все что угодно везите. И все от нас требуют экспорта. Сколько к нам делегаций приезжает! Но все как в том анекдоте: все пробуют, нравится, но замуж не берут», — прокомментировал бизнесмен.

Кроме того, по словам Зенченко, очень много времени уходит на оформление сопроводительных документов на продукцию, которые требует российская сторона.

«Трое суток уходит на то, чтобы мы в Казахстане оформили документы на кисломолочную продукцию и доставили ее в РФ. Когда она туда приходит – ей сутки остается жить. А потом возникают вопросы: почему сегодня 21-е, а число выбито на пакете 22-е, а какой у нас выход? Мы иначе просто не можем торговать, у нас не хватает запаса: согласование НПП, налоговая, ветеринарная, только после этого разрешения мы можем зайти на блок-пост. Казахстан же не ставит таких препон! Курган нам поставляет молоко, Омск поставляет», — возмутился Зенченко.

Он также рассказал, что из-за регламентов ЕАЭС на молочную продукцию его предприятие потеряло 50% рынка сбыта кефира, который в регионе считается лучшим по качеству.

«Нас заставили в соответствии с регламентами ЕАЭС назвать кефир кефирным продуктом! Люди не могут понять – что до этого было и что сейчас. А это тот же кефир, только в другом названии. Мы сами не знали, что кефир, который сам по себе заквасился, – это кефир, а тот, в который закваску положили – это уже кефирная продукция. Из-за России мы это сделали, она первая на это пошла, и 50% рынка сразу потеряли», — посетовал предприниматель.

Бизнесмен подчеркнул, что если страны – партнеры, то и работать должны одинаково.

«А пока к нам все везут – это проблема и мясников, и колбасников, и молочников, и хлебопеков, а нам туда зайти невозможно! Привозим товар в супермаркет, он даже не раскладывается на полки, торгуют из ящиков. Можно хорошо отчитываться, но реально если посмотреть – мы там ничем не торгуем. Если бы мы тоже хоть какие-то условия здесь выставляли для российской продукции, может быть, ситуация поменялась бы», — сказал Зенченко.