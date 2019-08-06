Эксперты об отставке Абдрахимова: Аким ушел – проблемы остались

Алматы. 2 августа. КазТАГ – Владимир Радионов . Отставка Габидуллы Абдрахимова с поста акима Шымкента вызвала интерес не только потому, что Шымкент стал третьим в стране мегаполисом и городом республиканского значения, но и в силу неординарности самой личности отставленного градоначальника. Причина отставки из уст руководителя администрации президента Крымбека Кушербева прозвучала как «исчерпал кредит политического доверия». Сами шымкентцы, оценивая отставку Абдрахимова, разделились на два лагеря: от «правильно уволили, хайповал много» до «хороший был аким, много чего для города сделал». КазТАГ, принимая во внимание и ту, и другую точки зрения, решил провести небольшой опрос в экспертной среде с целью определить, действительно ли власть начала увольнять региональных бастыков за дело (правильнее, за безделье), или просто Абдрахимов не вписался в элиту.

«Аким с живым лицом»

Так охарактеризовала Абдрахимова руководитель Центрально-Азиатского фонда развития демократии Толганай Умбеталиева.

«Абдрахимов на посту акима Шымкента стал набирать обороты, популярность своими интересными нестандартными решениями. К таким формам и моделям общения, отличающимся быстротой, мы не привыкли – он живой, а ведь мы привыкли к чиновникам с каменными лицами, которые говорят одни и те же слова, можно даже угадать, что в том или ином случае скажет аким. Абдрахимов запомнился как спонтанный, эмоциональный, как мне кажется, он очень близок к людям и притягивает своей нестандартностью. Он не страдает тем, что нужно поддерживать какие-то неписаные правила игры, которые были приняты заранее. Это был даже, можно сказать, вызов устоявшимся правилам внутри элиты типа «нельзя высовываться», он «высунулся», — говорит Умбеталиева.

Вместе с этим Абдрахимов, по мнению эксперта, «делал дело».

«Если говорить о недовольстве жителей Арыси, которое они стали высказывать, будучи в Шымкенте, аким реально решил проблему: ему нужно было успокоить людей, не доводить ситуацию до радикального развития событий (тем более, что почва для этого была серьезная), и – бунта не случилось. Мне кажется, вот эта ситуация негативно и сказалась на его дальнейшей перспективе, на его работе на этом посту, потому что кому-то очень не понравилось: он решил проблему без указаний сверху, не думаю, что он что-то согласовывал с Астаной. Короче говоря, он нарушил ритуальность, которая присуща нашей элите, где Астана должна все контролировать. Абдрахимов – это новый формат регионального лидера, который людям нравится. Выборность акимов у нас давно находится на повестке дня, и выйди она за рамки обсуждения в реальную плоскость – может получиться, что народу нужны как раз такие акимы», — полагает политолог.

Что же до довода руководителя АП Кушербаева, что Абдрахимов якобы исчерпал кредит политического доверия, политолог говорит, что надо учитывать, как этот «кредит доверия» понимают во власти.

«Если исходить из того, как действует и принимает решения сам Кушербаев, то, наверное, нужно было довести народ до белого каления, чтобы люди пошли витрины бить, а потом войска в Шымкент ввести. Или часами сидеть на телефоне, все свои шаги согласовывать с Астаной, вести разговор с людьми приказным тоном – тогда кредит доверия был бы сохранен. Абдрахимов же пошел на прямой диалог, почувствовав, что от него ждали люди», — резюмирует Умбеталиева.

«Не входит в первые пять сотен»

Политолог Расул Жумалы не склонен думать, что Абдрахимова сняли в силу того, что он стал набирать популярность, а высказал диаметрально противоположную точку зрения.

«Тезис, что он мог набрать вес, чтобы в перспективе представлять угрозу, явно не дотягивает до реальности. Субъективно мое мнение, Абдрахимов не то, что в сотню, даже в первые пять сотен влиятельных людей Казахстана не входит», — уверен эксперт.

В основу его отставки, считает эксперт, положены причины, которые были высказаны: аким не оправдал доверия, выказал неспособность вовремя решать проблемы мегаполиса, коим является Шымкент, на равных общаться и вызывать доверие у населения, у своих подчиненных, особенно в последние месяц-два, когда события, случившиеся в Арыси, докатились до Шымкента – и мы видели не очень лицеприятное поведение акима. Также политолог отметил некую инфантильность экс-акима.

«Даже его терминология – «У каждого должно быть свое вау» – годится больше тинэйджерам, но не руководителю крупного города. Эти моменты накапливались», — подчеркнул Жумалы.

При этом, говоря о практике отставки чиновников, в случае с Абдрахимов эксперт отметил одну важную, на его взгляд, деталь.

«На нашей практике были случаи, когда аким уходит в отставку, потому что проворовался, не справился – и через месяц-другой чудесным образом возникает на не менее значимой должности. За какие промахи одного убрали и за какие заслуги другого назначили – ничего такого из уст власти ранее не транслировалось, люди гадали, что бы это значило. И то, что в случае с Абдрахимовым власть объяснила свое решение, пусть и не в полном объеме, это хороший знак, знак цивилизованности, знак того, что власть начинает считаться с народом. Любые решения, в том числе и кадровые, должны доноситься с объяснениями, чтобы не было инсинуаций, домыслов, слухов. Эти начинания должны приобрести системный характер, а не популистский. И вообще хотелось бы, чтобы подобные кадровые решения носили не одиночный, случайный, выборочный характер, а системный, коль скоро президент ставит вопрос о том, что чиновники должны быть слугами народа, уметь общаться, вызывать доверие и иметь авторитет», — заключает Жумалы.

«Аким должен вызывать доверие народа»

О необходимости системного подхода в кадровом вопросе говорит и политолог Досым Сатпаев.

«Если вы посмотрите на отставки тех или иных акимов либо министров, то заметите, что они имеют точечный характер: чиновника обвиняют в том, в чем можно обвинить любого другого, и аким Шымкента в этом случае не сильно отличался бы от любого иного. Причина отставки Абдрахимова была комплексная. Первая связана с внутриэлитными столкновениями, тем более что юг Казахстана – весьма специфический регион, где сильны столкновения разных региональных групп, каждая из которых пытается продвинуть своих людей на определенные позиции. Во-вторых, с учетом роста социальной напряженности и протестных настроений в обществе Акорде постоянно необходимо демонстрировать определенные шаги и действия, которые должны общественность успокаивать. Это немного напоминает некий популизм, в который власть предпочитает играть, не решая ключевые проблемы. Она готова бросить на жертвенный алтарь общественного возмущения отдельных чиновников – лишь только для того, чтобы показать, что новый президент очень внимательно следит за общественными настроениями», — говорит Сатпаев.

Но при этом он отмечает, что власть в этом случае не отвечает на главный: когда начнется системная реформу всего государства, его аппарата?

«Отставка прежнего и представление нового акима в Шымкенте демонстрирует старую порочную болезнь бюрократического аппарата, связанную с тем, что никто не будет нести ответственность за то, что было сделано раньше. У нас же всегда так: приходит новый аким – и как будто открывается новая страница, как будто до этого ничего не делалось, никто не отчитывается за проделанную работу. Далее, отставка любого высокопоставленного чиновника приводит к тому, что как минимум несколько месяцев тот орган, откуда он ушел, начинает лихорадить – меняется состав игроков и правила игры. Это будет происходить, в том числе, и в Шымкенте. Все эти моменты на высоком уровне почему-то не поднимаются», — полагает политолог.

За любой кадровой перестановкой, считает эксперт, народ должен видеть не только хайп, не только определенную попытку поиграть на публику, но и понимать, почему это делается здесь и сейчас. И почему это не имеет характер системных реформ госаппарата, для того чтобы никто потом не заявлял, что вот аким потерял доверие в глазах людей, которые его назначили.

«Кстати, еще один момент, который нельзя не отметить: почему чиновников отправляют в отставку только потому, что они потеряли доверие в глазах самой власти? Когда речь идет об акимах, мы должны поднимать вопрос об их выборности, чтобы население само решало, достоин или недостоин, утратил доверие либо нет. Была бы выборность – население точно бы знало, провалил он работу или нет. А если провалил – реакция общественности была бы резче и жестче, чем мы сейчас наблюдаем. Мне кажется, вместо того чтобы заниматься очередной кадровой каруселью, власть должна пойти на кардинальный шаг – начать дискуссию по поводу введения выборности акимов. Она задаст новый тренд взаимоотношений между властью и обществом и реформам бюрократического аппарата, в том числе, и в регионах», — считает Сатпаев.

Напомним, Габидулла Абдрахимов был уволен с поста акима Шымкента 30 июля. Вместо него город возглавил экс-аким Отырарского района Туркестанской области Ерлан Айтаханов.

Незадолго до снятия с должности акима Шымкента Абдрахимов опубликовал на своей странице в Instagram ролик, в котором он, гуляя по улицам Лондона, назвал этот город «столицей мира», заявив, что казахстанцы должны жить и работать в Казахстане, а путешествовать по всему миру. Многие казахстанцы раскритиковали заявление теперь уже экс-акима Шымкента, отмечая, что многие жителям Казахстана не могут себе позволить путешествовать по миру, даже если будут работать ради этого всю свою жизнь. Также в социальных сетях распространилась фотография, на которой женщина европейской внешности лежит в купальнике на борту яхты рядом с человеком, похожим на Абдрахимова, а в подписи к фотографии называет этого мужчину «мужем».

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