ООН призывает срочно обеспечить безопасность материалов для производства биооружия

Алматы. 6 августа. КазТАГ – Организация объединенных наций (ООН) призывает срочно обеспечить безопасность материалов для производства биологического оружия, сообщает пресс-служба ООН.

«Комитет (совета безопасности (СБ) ООН 1540 – КазТАГ) твердо убежден в том, что государствам следует принять срочные меры по учету и обеспечению безопасности материалов, которые могут быть использованы для производства биологического оружия», — заявил представитель комитета Скотт Спенс на совещании экспертов государств-участников Конвенции по биологическому оружию в Женеве.

По его словам, на сегодняшний день 176 государств приняли нормативные акты, касающиеся пограничного контроля над биологическими материалами в то время, как только в 103 государствах действуют законы, обеспечивающие контроль за их экспортом.

Спенс следит за выполнением резолюции, призывающей государства поставить под жесткий контроль все существующие системы оружия массового уничтожения и принять эффективные законы, запрещающие любому негосударственному субъекту производить, приобретать, перевозить или применять ядерное, химическое или биологическое оружие и владеть им.

«В эпоху мобильности и достижений в области науки и техники растет опасность применения биологического оружия, которое, используя образцы широко доступных патогенов и недорогое оборудование, может изготовить даже учащийся. А потому угроза биологического оружия на сегодняшний день по-прежнему носит транснациональный характер и требует транснациональных мер по противодействию ей. Ведь несмотря на то, что сегодня биологическое оружие легче производить, его очень трудно обнаружить, поскольку практически любые биологические исследования могут служить двойной цели», — подчеркнули участники совещания.

Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении была принята Генеральной Ассамблей ООН в 1972 году и вступила в силу в 1975 году. Этот документ является первым многосторонним соглашением по разоружению, запрещающим целую категорию оружия массового уничтожения. Конвенция является также своего рода заслоном для искусственных эпидемий, которые в конечном итоге поражают не только «чужих». В настоящее время Конвенцию ратифицировала 181 страна. Ее участники обязались не разрабатывать, не производить, не накапливать, не приобретать каким-либо иным образом и не хранить биооружие. Они обязаны уничтожить имеющиеся запасы биооружия, оборудование и средства доставки в течение девяти месяцев после вступления Конвенции.