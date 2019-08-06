«Массовый голод 1930-х в Казахстане: Ашаршылык – это геноцид!». «Массовый голод 1930-х в Казахстане: Ашаршылык был, геноцида не было». «Евразийское гражданство: новые имперские «хотелки». «Какие незавершённые проекты Байбек оставил Сагинтаеву»

Сетевой Казахстан 6 августа 2019г.

FORBES . KZ . «Citizen, dad, husband, akim: о чем пишут казахстанские чиновники в соцсетях» — Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ еще в начале весны поручил акимам оперативно реагировать на запросы населения. После этого заявления Токаева многие акимы поспешили зарегистрироваться в соцсетях и активно вести их. Сам же Токаев ещё до вступления в должность президента был достаточно активен в соцсетях. У него есть аккаунты в Instagram, Twitter. Пишет президент на своих аккаунтах исключительно о том, что касается государственных дел; он не отвечает на комментарии и не публикует фото из сферы своей частной жизни.

CAMONITOR . KZ . «Куда может завести Казахстан рост религиозности населения?» — О реальной религиозной ситуации в стране мы имеем весьма поверхностное представление. Несмотря на большой интерес к этой теме, качественных исследований относительно того, насколько глубоко ислам успел проникнуть в умы казахстанцев и в различные сферы жизни, в Казахстане пока нет. А значит, не совсем ясно, с чем мы вообще имеем дело и к чему в итоге придем? К обсуждению этих непростых вопросов мы пригласили публициста Дастана ЕЛЬДЕСОВА — У нас сегодня насчитывается около 3600 (!) мечетей, 84 из которых пустуют (результат беспорядочного строительства). В то же время за последние годы не построено ни одной большой библиотеки, научного центра, дома культуры, концертного зала, наука финансируется очень слабо, не развито собственное производство и т.д. Возьмите любой бедный аул: нет ни дома культуры, ни спортивного зала, ни библиотеки, одна старая школа, зато в самом центре новая мечеть!

Маргулан БОРАНБАЙ – «Массовый голод 1930-х в Казахстане: Ашаршылык – это геноцид!» — Заявляю, что ашаршылык имел целенаправленный, умышленный характер и по масштабам который присущ такому преступлению, как геноцид. В своем заявлении опираюсь на рассекреченные архивные документы, а также Постановление Президиума Верховного Совета Республики Казахстан от 7 декабря 1992 года , с выводами комиссии в нем заключавшимися представленной в лице председателя комиссии — директора Института истории и этнологии имени Ч.Ч Валиханова Национальной академии наук Республики Казахстан, академика Козыбаева М.К.

Женис БАЙХОЖА – «Массовый голод 1930-х в Казахстане: Ашаршылык был, геноцида не было» — И последнее – уже от имени редакции. Ни одна публикация в Central Asia Monitor на эту тему не направлена на отрицание Ашаршылыка, на оправдание сталинского режима, который, на наш взгляд, несет всю полноту ответственности за ту страшную трагедию казахского народа. Но мы исходим из того, что оценка тех событий должна быть максимально объективной и непредвзятой (поэтому на своем сайте мы предоставляем слово экспертам с самыми разными мнениями), что крайне нежелательно политизировать этот вопрос, использовать столь болезненную тему в конъюнктурных и популистских целях. Только в таком случае мы сможем говорить о себе как о цивилизованном обществе.

365 INFO . KZ . «Евразийское гражданство: новые имперские «хотелки»» — Российские парламентарии выступают с очередной неожиданной инициативой. Депутат Константин ЗАТУЛИН предложил учредить гражданство Евразийского экономического союза. Отечественные эксперты считают предложение соседей «непродуманным», имеющим сугубо политический «окрас». Политолог Айдар АМРЕБАЕВ относится к возможности появления нового документа скептически — «Это преждевременный и крайне непродуманный шаг». С мнением Амребаева солидарен политолог, член национального совета общественного доверия Айдос САРЫМ. Он уверен, что разговоры о гражданстве ЕАЭС абсолютно нежизнеспособны, вызваны политическими мотивами — «За предложением нет реальной экономики, нет реальной жизни». Эксперт напомнил, что Казахстан является унитарным государством, где запрещено двойное гражданство.

TIME . KZ . «В кратчайшие сроки» — Такого в новейшей истории Казахстана еще не было: город, в котором техногенная авария разрушила большую часть зданий, восстановлен в течение месяца. Еще неделя-другая — и строительные бригады разъедутся по своим домам, а жители Арыси Туркестанской области вернутся к привычному размеренному ритму жизни. Трагедия, случившаяся 24 июня в этом небольшом южном городке, отозвалась болью в сердцах миллионов казахстанцев. Со всей страны в Арысь съехались тысячи строителей, чтобы всем миром вернуть город к прежней жизни. Но прежде его очистили от неразорвавшихся снарядов и осколков, и только потом в Арысь вошли каменщики и штукатуры, кровельщики и маляры, их работа координировалась штабом. Город был поделен на 17 секторов — по сектору на каждый регион.

«Хорошо пристроились!» — Обитатели алматинского жилого комплекса “Северное кольцо” долгое время платили фирме за сервисные услуги, которые она не имела права оказывать и, соответственно, брать за это деньги. А когда люди решили нанять другую фирму, то получили отпор, с которым не могут справиться даже власти мегаполиса.

«Поплатился за кресло» — Бредивший о должности руководителя областного департамента госдоходов выложил мошеннику 223 тысячи долларов. Удивительный приговор оглашен на днях в Медеуском райсуде по уголовным делам Алматы. На скамье подсудимых оказался 39-летний Динмухамед КАРИКБОЛОВ, сумевший развести доверчивого приятеля почти на 75 миллионов тенге! Взамен мошенник пообещал устроить друга на высокооплачиваемую должность в департамент госдоходов.

KAPITAL . KZ . «Эксперты: Работодатели стали экономить на домашнем персонале» — Участники рынка также рассказали, как зарабатывают рекрутинговые агентства и какие специалисты более востребованы. В рекрутинговых агентствах отмечают, что самый высокий спрос на рынке на домработниц и нянь, также в цене – сиделки. Спрос на водителей, напротив, практически равен нулю, на рынке их переизбыток.

INFORMBURO . KZ . «АФН – перезагрузка. Повторит ли новый надзорный орган судьбу старого?» — С 1 января 2020 года в Казахстане снова начнёт действовать Агентство по финансовому надзору (АФН). Название условное. Точного наименования надзорному ведомству ещё не придумали, но в законодательстве уже чётко описали его функции и методы взаимодействия с Нацбанком. В Казахстане это будет второй попыткой разделения полномочий регулирования и надзора. АФН действовало в Казахстане в 2004-2011 годах, а затем было упразднено, его функции были переданы обратно Нацбанку… Эти вопросы мы адресовали двум экс-советникам экс-глав Нацбанка – Айдархану КУСАИНОВУ (он был советником Данияра Акишева) и Олжасу ХУДАЙБЕРГЕНОВУ (он был советником Кайрата Келимбетова), которые последние пять лет помогали определять политику регулирования финансового сектора Казахстана. Забегая вперёд, отметим, что советники сошлись во мнении: вероятность повторения ситуации с АФН велика, и проблемы в банковском секторе снова возникнут.

Вадим БОРЕЙКО – «Какие незавершённые проекты Байбек оставил Сагинтаеву» — Инициатива экс-акима «50 драйверов развития Алматы» требует тщательной ревизии и отделения продуктивных проектов от пустых прожектов. Действительно, у Бакытжана Абдировича в новом хозяйстве дел невпроворот. Поэтому подождём, пока до этого проекта у него дойдут руки и он обсудит его в «диалоге с обществом».

CARAVAN . KZ . «На святое дело: корреспондент спустился в подземную мечеть Бекет-ата» — Это одно из самых почитаемых мест в мусульманском мире. Мечеть включена в список пяти чудес Казахстана российской версии “National Geographic”. По значимости святое место стоит в одном ряду с захоронениями Магомета и Ходжа Ахмеда Ясави. И не случайно ежедневно сотни и тысячи паломников со всего мира, несмотря на знойную жару и лютый мороз, устремляются к урочищу Огланды, где находится подземная мечеть Бекет-ата. Бекет-ата Мырзагул улы почитается в Западном Казахстане как святой. Именно к нему обращаются люди в самые трудные и тяжелые минуты своей жизни, прося помощи и исцеления.

TENGRINEWS . KZ . ««В Казахстане я был русский, а здесь нерусский». Как в Москве живется художнику с псевдонимом Шеге» — Резюме Владимира Гвоздева, современного казахстанского художника, уже пять лет работающего в России, может впечатлить любого. 20 лет с кистью и холстом на ты, множество персональных выставок в Казахстане (основные, конечно, в любимом и родном Алматы), а теперь в Москве и Сочи. Мы бродим по выставочному комплексу «Гостиный двор», где с 11 июля по 11 августа Владимир представляет часть своих работ, и очень волнуемся. Встреча с соотечественниками – это всегда особенное событие, с людьми искусства ответственное вдвойне. Увидев работы Владимира Гвоздева, а в народе просто Шеге, понимаешь, с настроением у этого художника всегда все в порядке. Яркие полотна, выбивающиеся из общего фона сотен других картин, удивляющие, заставляющие смотреть, впитывать, думать, вселяющие оптимизм.

AZATTYQ . ORG . ««Сядете по-любому». Общение в онлайн-чате, обернувшееся тюрьмой» — Восемь фигурантов дела о «пропаганде терроризма» и «возбуждении розни» приговорены в Алматы к тюремным срокам. Обвинения предъявлены им после переписки в мессенджере WhatsApp.

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