Алматы. 11 августа. КазТАГ — Второй пожар в районе телебашни Кок-Тобе в Алматы локализован, сообщил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) города Серик Аубакиров.

«Весь личный состав гарнизона Алматы поднят по повышенному третьему номеру пожара, приоритет тушения направлен на защиту жилого частного сектора, огонь разрастается, площадь пожара увеличивается, сложность работы в ночное время сопровождается соблюдением техники безопасности, так как очень высокий бурьян иногда закрывает человеческий рост. В настоящее время пожар локализован, ведется проливка отдельных очагов горения», — написал Аубакиров в соцсети в воскресенье.

Ранее сообщалось, что ниже первого пожара в районе телебашни Кок-Тобе в Алматы – через ущелье по ул. Диваева напротив дома №21 возник второй пожар сухостоя на площади предварительно 1 тыс. кв. м. В ходе тушения было обнаружено тело, пол и личность устанавливаются. По данным начальника ДЧС Алматы Серика Аубакирова, пожары не взаимосвязаны. Пожарные работают с земли, так как авиация в ночное время работать не может.

Напомним, 11 августа в 14.28 на пульт «101» Алматы поступило сообщение о степном возгорании в Медеуском районе: приблизительно на расстоянии 1 км от телебашни Кок-Тобе происходит горение сухостоя на склоне горы на предварительной площади 10 га. Для тушения пожара, по данным КЧС МВД РК, были привлечены два вертолета с водно-сливными устройствами (КА-32 АО «Казавиаспас» КЧС и МИ-8 МТВ-1 Службы спасения Алматы). Возгорание сухостоя было ликвидировано в 19.58.