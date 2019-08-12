Тенге будет падать, только медленно

До Нового года доллар рубеж в 400 тенге взять не должен

«В любой непонятной ситуации покупай доллары» – в данной экономической парадигме население Казахстана живет давно, и пока не было повода признать ее неправильной. Заседание «Think Tank Aspandau» №14 называлось «Тенге – девальвационные ожидания и инфляция». Консенсусное мнение экспертов: резкого обвала тенге не будет, поскольку к этому нет экономических причин. Но если цена на нефть резко упадет или дефицит государственного бюджета сделают умопомрачительным – тогда это и на национальной валюте неизбежно скажется.

Ануар Ушбаев, инвестиционный банкир, рассказал о международной инвестиционной позиции (МИП). Данный показатель является итоговым балансом притока и оттока капитала в каждой конкретной стране. Если МИП составляет минус 40% ВВП, то неизбежно возникает валютный кризис. В Казахстане международная инвестиционная позиция в районе «минус 20% ВВП», а потому с этого направления беспокоиться не стоит.

Экономист Алмас Чукин напомнил, что Казахстан перешел от фиксированного курса тенге к плавающему в 2015 году. «Нацбанк может подправить курс, но не может изменить фундаментальные вещи», – объяснил эксперт финансовую механику.

«У нас катастрофический бюджет на самом деле, если не брать трансферы из Нацфонда», – подчеркнул г-н Чукин. В стандартной ситуации даже дефицит в 3% бюджета считается неприличным, а в Казахстане он 10-12%. Однако прежние накопления позволяют финансировать бюджетный дефицит из Нацфонда, что делает общую ситуацию нормальной.

Канат Нуров, модератор заседания, указал на то, что за три года тенге прошел путь от 320 до 385 единиц за доллар. Пусть все это в форме качелей, но в конечном итоге национальная денежная единица опускалась. «Ни у кого нет иллюзий, что «качели» продолжатся» – констатировал он настроения обывателя.

«Снижение курса на 2-3% в год – это то, что нормально для нашей экономики, – считает Алмас Чукин. – Серьезные колебания – это свыше 10%. Такого я близко не вижу из текущих экономических показателей». «У людей просто нет тенге, чтобы покупать большие объемы долларов», – еще один его тезис.

«Я думаю, к Новому году мы будем иметь 360-370 тенге за доллар», – прогнозирует г-н Чукин. В ходе мероприятия он шутливо обратил внимание на следующую закономерность: тенге дешевеет в теплый период года и укрепляется с холодами.

«Резервы Нацбанка не позволяют вводить фиксированный валютный курс», – акцентировал Ануар Ушбаев.

«Я из категории тех, кого сейчас называют «спекулянты», – так представился Арман Бейсембаев, финансовый аналитик. – Спекулянты не формируют информационное пространство, они придают динамику уже сформировавшемуся движению».

«Основная задача спекулянта – заработать. К сожалению, в последнее время с нами борются, причем активно. Задавливая спекулянтов вы фактически убиваете фондовый рынок», – заявил г-н Бейсембаев. Свой тезис он аргументировал тем, что крупный институциональный инвестор поглощает ликвидность, которую ему поставляют спекулянты. Если убить спекулянтов, которые дают ликвидность, и привести институциональных инвесторов, то фондового рынка не будет.

«Весь регулятивный прессинг на фондовый рынок у нас в стране совершенно не способствует его развитию. Регулятивный аппарат настроен не на развитие рынка, а на его удушение, – отметил Арман Бейсембаев. – Из него выдавливают игроков, обманывают инвесторов, бюрократические процедуры осложняют к нему доступ, а спектр финансовых инструментов настолько ничтожен, что делает инвестиционный процесс практически невозможным».

Сам г-н Бейсембаев работает на международных рынках, поскольку условия там лучше. Когда его попросили дать прогноз по тенге, то финансовый аналитик сообщил, что до Нового года национальная валюта до 400 за доллар не ослабнет, но в дальнейшей перспективе данную отметку тенге все равно пробьет. «Проблема в том, что крепкий курс тенге в Казахстане никому не нужен», – уверен эксперт. По логике вещей, в крепком тенге заинтересованы наемные работники, но они не являются той экономической силой, которая влияет на курс национальной денежной единицы.

«Если убрать нефть, металлы, зерно и КТЖ, то от экономики Казахстана останется где-то 15%», – обрисовал структуру местной хозяйственной модели Алмас Чукин. В таких специфических условиях заниматься вопросами развития и стимулирования совсем непросто. «Я бы отдавал деньги напрямую населению – это увеличивало бы спрос», – предложил он свое видение оздоровления ситуации.

Эксперты отдельно остановились на том, что никто не верит в официальную статистику, будь то инфляция или потребительская корзина. «Пусть зеркало будет кривым, но главное его не менять – тогда можно отслеживать динамику», – заметил по данному поводу г-н Чукин.

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