Купить доллары за тенге и купить на доллары евро выгоднее прямой покупки евро

Алматы. 12 августа. КазТАГ — Валентина Владимирская. Покупка евро не напрямую за тенге, а через покупку долларов, которые потом конвертировать в евро — выгоднее, заявил заместитель председателя правления Казахстанской фондовой биржи (KASE) Андрей Цалюк.

«Я вчера себе посчитал, что купить доллары за тенге и купить на доллары евро выгоднее, чем купить евро напрямую за тенге. Эта выгода не прямо уж такая большая, но она есть. Все объясняется сужением спреда, когда речь заходит о долларах. На долларах спред уже и операция становится выгоднее», — сказал Цалюк на брифинге KASE в понедельник.

По его словам, когда контракт заключается в рублях или юанях, то банки нередко рассчитывают через доллар, потому что спред на другие валюты гораздо больше, чем на доллар.

Он считает, что эта ситуация может постепенно измениться.

«Когда мы обеспечим высокую ликвидность валютных пар «рубль-тенге» и «юань-тенге», то влияние курса доллара у нас будет гораздо меньше», — отметил Цалюк.

Также он пояснил причину меньшей зависимости тенге от юаня, чем от рубля.

«По итогам 2018 года экспорт Казахстана в Китай составил $6,3 млрд, импорт – $5,4 млрд. Экспорт несколько больше, но разница не такая, как с Россией: $5,2 млрд – экспорт и $12,4 млрд – импорт. То есть там (с Россией – КазТАГ) у нас перекос и в этом перекосе как раз надо искать причину (влияния рубля – КазТАГ)», — отметил зампред биржи.

По его мнению, «с Китаем мы идем в паритете, как развивающиеся рынки».

«Пока только 5% оборота между Казахстаном и Китаем идет в юанях. С Россией ситуация такая же, и в этом и кроется причина, почему тенге «любит ходить за рублем», — сказал Цалюк.

По итогам июля, по данным биржи, тенге на валютном рынке снижался к доллару (1%), рублю (0,2%), юаню (0,9%) и укрепился к евро (0,8%). Объем торгов в июле снизился к июню на треть (30,3%), до Т1,051 трлн.