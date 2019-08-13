Арми-2019: «Бронзу» завоевали казахстанские кинологи

Астана. 13 августа. КазТАГ — «Бронзу» завоевали казахстанские кинологи в конкурсе «Верный друг», прошедшего в рамках V Армейских международных игр-2019 (АрМИ-2019), сообщает пресс-служба министерства обороны (МО) РК.

«В учебном центре служебного собаководства Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации состоялась торжественная церемония закрытия и награждение победителей международного кинологического конкурса «Верный друг». Команда кинологов России заняла первое место, второе место между собой разделили команды Беларуси и Узбекистана, казахстанские военные кинологи заняли третье место», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в рамках конкурса кинологи со своими служебными собаками прошли через пять нелегких этапов: военнослужащие соревновались в огневой и физической подготовке, демонстрировали работу служебных собак в защитной службе, выполнение команд и слаженность работы в тандеме «кинолог-собака».

«Нашу страну представляли военнослужащие и служебные собаки Военной полиции. Они отличились на этапе «Гонка чемпионов». Кинолог ефрейтор военной полиции Магжан Жанабеков со служебной собакой по кличке «Арно» преодолел трассу в 1,6 тыс. м за 6 мин. 6 сек., опередив остальных участников, и метко поразил все мишени на огневом рубеже», — проинформировали в минобороны.

В МО РК напомнили, что международный кинологический конкурс «Верный друг» проводится в рамках Армейских международных игр уже в четвертый раз.

«За это время в нем приняли участие команды из Алжира, Беларуси, Китая, Египта, Ирана, Казахстана и Узбекистана», — резюмируется в сообщении.

Напомним, АрМИ-2019 стартовали 3 августа и продлятся до 17 числа. Соревнования проходят на территории 10 государств: Азербайджана, Армении, Беларуси, Ирана, Индии, Казахстана, Китая, Монголии, России и Узбекистана.