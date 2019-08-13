Электроснабжение в Алматы восстановили на 80%

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Алматы. 13 августа. КазТАГ – Электроснабжение отключенных потребителей в Алматы восстановлено на 80%, передает пресс-служба АО «Алматы Жарық Компаниясы».

В 20:00 были полностью запитаны потребители Бостандыкского района и часть Алмалинского района.

«Оперативно-выездные бригады и группы кабельщиков продолжают работы по восстановлению подачи электроэнергии оставшихся потребителей и устранением неполадок. Ситуация в мегаполисе находится полностью под контролем. Приносим свои извинения жителям и гостям города за временные неудобства», — сообщили в ведомстве во вторник.

Ранее сообщалось, что в некоторых районах Алматы произошло частичное отключение электроэнергии.

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