Война Миров. Германия не против вывода войск США

Общественное мнение ФРГ по американским войскам в стране сильно изменилось

Посол США в Германии Ричард Гренелл, вероятно, даже не понял какого джинна выпустил из бутылки, пугая немцев выводом американских войск с их территории. Справедливости ради надо признать, что вашингтонский дипломат заявил о выводе только части контингента США с территории ФРГ на базы в Польше. Однако этого оказалось достаточно, чтобы и правая «Альтернатива для Германии», и Левая партия с воодушевлением восприняли такую идею. В немецком информационном поле и общественном дискурсе резко возникло слово «оккупация», хотя нормы политкорректности требуют его избегать.

Февральский опрос жителей Германии от Фонда Фридриха Эберта выявил интересный социологический факт. 50% опрошенных главной угрозой для безопасности ФРГ и Европы в целом назвали США. У России аналогичный показатель 33%. В таких условиях американские угрозы вывести часть своего контингента с немецкой территории из-за того, что Берлин мало тратит на оборону от России, выглядят проявлением политической шизофрении.

Американский посол Ричард ГРЕНЕЛЛ. (Фото: advocate.com)

Американский посол Ричард Гренелл за 15 месяцев нахождения в должности успел порядком «достать» немецкие политические элиты. Особенно много критики от него звучит за «Северный поток – 2» и медленное увеличение германских расходов на оборону. Однако Берлин вполне можно понять. Ведь если страна не видит в России врага и покупает у нее газ, то как ей вооружаться против Москвы?

Отдельным фактором выступает внутригерманский разрез. Приближаются выборы в Бранденбурге и Саксонии, а чуть позже в Тюрингии. Данные федеральные земли в прошлом входили в ГДР и там среди населения очень высокий уровень сторонников нормализации отношений с Москвой. Дело в том, что если в западных землях Германии с 2013-го по 2017-ый годы товарооборот с Россией сократился на 13,2%, то в Саксонии на 72,5%. Немецкие социологи пророссийские настроения в восточных землях объясняют хорошими в прошлом отношениями между ГДР и СССР, однако процент родившихся в тот период в удельном весе населения сокращается, тогда как положительное отношение к России растет.

В период Холодной войны ФРГ честно выполняла свои обязанности члена НАТО и в мирное время содержала полумиллионную армию. После объединения Германии, роспуска Организации Варшавского договора и распада СССР, а со всем этим и исчезновением советской угрозы, Берлин из года в год сокращал военные расходы. В принципе, сразу после этого встал и вопрос о военных базах США на территории Германии, которые потеряли прежний геополитический смысл. Однако Вашингтон взял курс расширения НАТО на Восток, из-за чего все его военные объекты на немецкой территории сохранились.

До прихода в Белый дом администрации президента Дональда Трампа сложился неформальный консенсус между Вашингтоном и Берлином. По нему американцы сохраняют военное присутствие на территории ФРГ, а немцы занимаются военным строительством по своему усмотрению. В 2011 году Германия отменила всеобщую воинскую повинность, а сами вооруженные силы продолжила сокращать. Теперь немцы служат либо профессионалами, либо идут добровольцами на срок 12-23 месяца (новобранец определяет сам). Две трети расходов на американский контингент в ФРГ оплачивал Пентагон и одну треть немецкое правительство (главным образом через бесплатное предоставление земли и объектов инфраструктуры).

А потом пришел Трамп и стал требовать от Германии увеличения расходов на оборону до 2% ВВП. Берлин обещает 1,36%, но не сразу. А затем посол США «припугнул» выводом части американского контингента на восток (в Польшу). Если принять во внимание, что в 2018 году соцопрос зафиксировал 37% сторонников сохранения военного присутствия США против 42%, которые выступают за вывод американских баз, то акция устрашения получилась сомнительная.

Германская правящая элита десятилетиями проходила селекцию под американским присмотром и воспитывалась в парадигме «никакой альтернативы атлантическому единству нет». Но годы берут свое. Как с современных монголов сложно спрашивать за преступления против человечности в эпоху Чингисхана, так и многие нынешние немцы не испытывают чувства вины за события в первой половине XX века.

На территории Германии находятся 35 тысяч американских военнослужащих и 17 тысяч представителей гражданского персонала, занимающегося вопросами обеспечения. Белый дом постоянно ставит в пример Берлину Варшаву, которая в полной мере покрывает дислоцированный на ее территории военный контингент США. Правда, здесь упускается из вида тот факт, что бюджет Польши на треть дотируется Евросоюзом, а значит в первую очередь Германией. Польский ВВП в 3,5 раза меньше немецкого, поэтому в миллиардах евро это другие 2%,

Призыв Дональда Трампа повысить расходы на оборону до 2% ВВП кроме Польши поддержали только Великобритания, Эстония и Греция. Лондон – это верный союзник Вашингтона и должен демонстрировать свою преданность англосаксонскому единству, у Эстонии бюджет дотационный, а в случае с Грецией нужно учитывать фактор конфронтации Афин и Турции.

Партия канцлера Ангелы Меркель ХДС на неожиданное заявление американского посла отмолчалась, однако другие силы политического спектра ответили. «Если американцы выведут своих солдат, то им стоит прихватить с собой и свое ядерное оружие. И, конечно, домой, а не в Польшу, потому что это станет еще одной драматической эскалацией в отношениях с Россией, которая не отвечает европейским и немецким интересам», – подчеркнул Дитмар Барч, председатель фракции Левой партии в бундестаге.

Грубое заявление посла Гренелла не в состоянии сделать Германию более покладистой. Из-за этого Берлин не нарастит своих военных расходов до нужного Вашингтону уровня, не отправит контингент в Сирию и не присоединится к американской военно-морской группировке в Персидском заливе. Фактически у Белого дома сдают нервы из-за того, что его указания младшие партнеры перестают воспринимать как руководство к действию.

После «угрозы» с выводом части контингента США вещи не изменились – американские военнослужащие на своих базах – но поменялось отношение к происходящему. В Германии все больше голосов за вывод частей Пентагона со своей территории. Присутствие американских войск сдерживает немецкий суверенитет и препятствует геополитическому маневру. Например, у собственно Берлина и близко нет тех противоречий с Москвой, какие имеются у Вашингтона. Поэтому военные базы США в условиях дальнейшей эскалации между Белым домом и Кремлем – это повод получить ответный ядерный удар по территории ФРГ, будучи фундаментально не при делах. Отсюда и такой энтузиазм значительной части немецкой общественности на «угрозы» прекратить американскую оккупацию.

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