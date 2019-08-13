Алматы. 13 августа. КазТАГ — Конфликт между местными и иностранными рабочими произошел в Жайремском горно-обогатительном комбинате (ЖГОК), сообщает пресс-служба акимата Карагандинской области.

«12 августа произошел конфликт с участием рабочих Жайремского горно-обогатительного комбината. Несколько сотрудников-иностранцев получили ушибы легкой степени тяжести. Им оказана медицинская помощь», — говорится в сообщении во вторник.

Как сообщается, для урегулирования обстановки на место выехал аким Карагандинской области Ерлан Кошанов.

«В пос. Жайрем глава региона встретился с местными жителями и работниками ЖГОК. В результате проведенной встречи ситуация была урегулирована. Обстановка в поселке стабильная и находится на особом контроле акима области», — резюмируется в сообщении.

Отметим, что, по данным некоторых СМИ, около 50 парней вечером 12 августа, прорвав контрольно-пропускной пункт, ворвались на территорию строящейся фабрики и устроили драку с иностранными рабочими (гражданами Турции), в ходе которой пострадали шесть турков.

Напомним, 29 июня порядка 1 тыс. рабочих завода 3GI в Тенгизе вышли на забастовку из-за публикации араба в соцсети. В социальных сетях было распространено множество видео, на которых рабочие массово избивают иностранцев и забрасывают автобусы камнями.

В акимате Атырауской области подтвердили, что вахтовом поселке «Тенгиз» (месторождение находится в 120 км от города Кульсары Жылыойского района, от Атырау 340 км) рабочие компании CСЕР собрались на рабочем участке и выразили свои недовольства по поводу недавней публикации гражданина Ливии Эли Дауда, который выставил фотографию в профиле WhatsApp, где изображена девушка и сам араб, у которого в руке рация, антенна которой направлена в сторону девушки. К месту событий прибыли руководители областных силовых ведомств, аким области, представители руководства министерства энергетики.

Позже ливиец Эли Дауд записал видеообращение, в котором извинился перед казахстанцами.

Департаментом полиции Атырауской области начато досудебное расследование по факту хулиганства в вахтовом поселке «Тенгиз».

По данным областного акимата, в медпункте ТШО была оказана медицинская помощь 30 людям, погибших в результате беспорядков нет.

1 июля генеральный директор арабской компании «Consolidated Contracting Engineering & Procurement S.A.L. Offshore (CСЕР)» Кауаш Хишам извинился перед казахстанцами за спровоцировавшее беспорядки публикацию.

В этот же день в ТОО «Тенгизшевройл» сообщили, что не разрывали контракт с подрядной компанией CСЕР.

2 июля в минэнерго РК сообщили, что, по подтвержденным данным ТШО, всего в медицинский пункт в результате беспорядков на Тенгизе 29 июня обратилось 45 человек.