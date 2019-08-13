«Звонок Токаева и кредиты на той». «Диверсия против казахстанского образования? Почему АДГС лоббирует интересы зарубежных вузов». «Что будет с курсом тенге в ближайшее время?». «Кто может быть бренд-амбассадором казахского национал-патриотизма?!»

Сетевой Казахстан 13 августа 2019г.

TENGRINEWS . KZ . «Звонок Токаева и кредиты на той. Большое интервью министра финансов» — Заместитель премьер-министра — министр финансов Алихан СМАИЛОВ рассказал, как принималось решение о погашении кредитов многодетным, почему в Казахстане разоряются банки, когда вернут средства на LRT, почему не в деньгах счастье. И что чувствует министр, когда ему звонит Касым-Жомарт ТОКАЕВ — Когда руководство звонит, всегда волнительно. При этом нужно быть на 100 процентов уверенным и готовым ответить на все вопросы и правильно среагировать. Понятно, что с премьер-министром у него более частые переговоры, но нам Глава государства тоже иногда звонит… Я считаю, что кредиты не надо брать на проведение тоев. Обычно кредиты берут на бизнес или чтобы во что-то вложить, что позволит сгенерировать доходы, которые позволят погасить кредит. Если вы берете кредит, который просто проедаете, то ставите себя и своих детей в рисковое положение. И это неправильно, нельзя так делать.

IA — CENTR . RU . Жанар ТУЛИНДИНОВА — «Диверсия против казахстанского образования? Почему АДГС лоббирует интересы зарубежных вузов» — На днях председатель казахстанского Агентства по делам госслужбы Анар ЖАИЛГАНОВА заявила, что выпускники PhD ведущих зарубежных вузов и кандидаты, имеющие стаж работы в международных и транснациональных организациях, будут приниматься на госслужбу вне конкурса. По мнению главы ведомства, это позволит улучшить кадровый состав отечественной госслужбы. «Требуется обновление управленческого состава руководителями нового формата, способными быстро адаптироваться», — пояснила целесообразность инициативы г-жа Жаилганова. Заявление главы АДГС вызвало неоднозначную реакцию в казахстанском обществе. Комментаторы отметили, что подобными инициативами Агентство по делам госслужбы окончательно подрывает престиж отечественного образования и, по сути, лоббирует интересы зарубежных вузов.

TIME . KZ . «Аким Арыси Мурат Кадырбек: Мы хотим как можно быстрее вернуть город к нормальной жизни» — Практически в круглосуточном режиме ведутся работы по восстановлению города Арыси, пострадавшего в конце июня в результате ЧП на армейских складах. Небольшой городок на юге Казахстана уже больше месяца является главной стройплощадкой страны. Еще десять дней — и строительные бригады, прибывшие сюда из разных регионов страны, отдадут арысцам ключи от возрожденного города и разъедутся по своим домам. Ну а пока работа кипит, и, как это бывает на спринтерских дистанциях, чем ближе финиш, тем больше усилий требуется, чтобы добраться до заветной цели. О завершающей стадии восстановительных работ мы поговорили с акимом Арыси Муратом КАДЫРБЕКОМ.

«Кворум преткновения» — Как могут измениться подходы к подсчету голосов на общем собрании жителей многоэтажек и почему отказались создавать единую информсистему жилищного фонда. Мы продолжаем делиться с читателями основными положениями законопроекта, который призван сформировать новые правила в жилищно-управленческих отношениях, о которых нам рассказали члены рабочей группы при мажилисе по рассмотрению документа юристы Аркадий РУБЦОВ и Тимур КЫДЫРГУЖАНОВ.

«Провал первого потока» — Более 200 выпускников вузов потеряли шанс поступить в магистратуру. Во время комплексного тестирования у них обнаружили вспомогательные запрещенные предметы. Результаты тестирования у полагающихся на шпаргалки аннулированы. Об итогах первого дня тестирования рассказал министр образования и науки Асхат АЙМАГАМБЕТОВ. Комплексное тестирование для поступления в магистратуру проходит с 10 по 15 августа на базе 27 пунктов. Для участия в тестировании принято 30 579 заявлений.

KURSIV . KZ . «AQR как реакция на кризис» — По информации Нацбанка, AQR является общепризнанной в мире практикой по осуществлению комплексной оценки финансовой стабильности банковского сектора. «Курсив» изучил, где и как применялась эта процедура. В ходе мирового экономического кризиса 2008 года, который начался с ипотечного кризиса в США, многие банки ушли с рынка, объявив о банкротстве. Дело в том, что до 2007 года финансисты в погоне за прибылью до невозможного расширили круг заемщиков, не контролируя их платежеспособность. В итоге банки всего мира начали накопление плохих долгов, фактически невозвратных кредитов.

«Кому в Казахстане разрешат распоряжаться пенсионными накоплениями» — Нацбанк представил новую модель управления пенсионными деньгами, предусматривающую передачу части средств ЕНПФ в конкурентную среду. Согласно этой модели возможность альтернативного инвестирования будет только у граждан, имеющих «сверхдостаточные» пенсионные накопления.

INFORMBURO . KZ . Айдархан КУСАИНОВ – «Что будет с курсом тенге в ближайшее время?» — Так что прогноз по курсу очень прост. Либо Нацбанк сможет удержать его ниже 400, но коридор непредсказуем, потому что это решение самого регулятора. Либо отпустит, и тогда он будет выше 400, но как долго и насколько выше, тоже неизвестно, потому что это определяется не экономическим, а коллективным эмоциональным фактором. По моему мнению, это единственно возможный и исключительно аналитический прогноз.

365 INFO . KZ . «Казахстанцы рвутся в миллионники – нюансы отечественной миграции» — По данным Комитета по статистике, в первом полугодии 2019 года город проживания сменило 525,4 тыс. человек. Большинство из них (328 тыс) переехали в населенный пункт, расположенный в этом же регионе. Остальные (197,4 тыс) – в другую область. Главными центрами притяжения для внутренних мигрантов остаются Нур-Султан и Алматы. Сюда за 6 месяцев перебралось в общей сложности на 27,8 тыс человек больше, чем уехало. Столица немного популярнее: 14,1 тыс против 13,7 тыс прибывших в южный мегаполис.

«Дети пропали из госбазы данных регистрации физлиц» — Любой родитель, имеющий регистрацию на портале egov.kz и детей, родившихся до 2007 года, видит, что в его профиле эти дети никак не отображены. Следовательно, родитель не может распечатать на ребенка адресную справку или воспользоваться любой другой услугой. Причина в том, что Министерство юстиции, которое 13 лет назад отвечало за базу данных всех казахстанцев и документирование физлиц, до сих пор не оцифровало персональные данные.

MATRITCA . KZ . Расул РЫСМАМБЕТОВ – «Кто может быть бренд-амбассадором казахского национал-патриотизма?!» — Поэтому запрос есть и будет нарастать и кто в парламенте будет представлять интересы сугубо казахскоязычного населения, нищающих аулов, задавленных латифундиями малых фермеров? Как сказал один умный человек в беседе — в малых сельхозпроектах диханы-крестьяне давно уходят в исламское финансирование, пользуются ресурсами местной уммы. И 90% таких проектов без кредитной нагрузки — достигают успеха. Эти все вопросы завтра жизнь поставит перед государством и если сейчас не собрать их в конгломерат экономики и культуры — страна молчаливо расползется на мусульманский аул и кофейно-чизкейковый город. Или нет? Не хочу растекаться рассуждениями, а предлагаю подумать над этим самим.

AZATTYQ . ORG . ««Это – безнаказанность». Мысли о «расследовании» атак на журналистов» — Дело об атаке на журналистов в офисе Казахстанского бюро по правам человека, где группа агрессивно настроенных женщин 22 июля напала в том числе на репортеров Азаттыка и сорвала пресс-конференцию, «волокитится», заявляет адвокат Айман УМАРОВА. Представители ряда СМИ сталкиваются в Казахстане с сильнейшим давлением, отмечают адвокат и глава прессозащитной организации.

CAMONITOR . KZ . «Зарплаты растут, прибыль падает» — Как на казахстанских предприятиях обстоит ситуация со стоимостью труда (то есть заработных плат работников и руководителей и их вознаграждений) в сравнении с той прибылью, которую они генерируют. Этим вопросом, немаловажным для экономического развития страны, в своем очередном исследовании задались аналитики Центра исследований прикладной экономики (ЦИПЭ). Особый интерес для исследователей представляли именно компании с государственным участием. Ведь по мере увеличения «присутствия» государства в экономике Казахстана (через доли участия в предприятиях) нарастает актуальность вопроса эффективности его деятельности с точки зрения затрачиваемых ресурсов и получаемых результатов.

***

© ZONAkz, 2019г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.