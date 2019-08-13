Нур-Султан. 13 августа. КазТАГ – Неустойчивый характер погоды сохранится во вторник на большей части Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«С прохождение атмосферных фронтальных разделов на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами. Местами ожидаются усиление ветра, пыльная буря, шквал, возможен град», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура днем 26+28, ночью +18+20.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Днем +34+36, ночью +21+23.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Временами пыльная буря. Ветер северо-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура днем +29+31, ночью +17+19.

В Северо-Казахстанской области днем ожидается дождь, местами с грозой, ночью местами – кратковременный дождь с грозой, днем местами ожидаются шквал, возможен град, ночью местами, днем на большей части усиление ветра 15-20, днем местами порывы 23-28 м/с. Днем +24+29, ночью +16+21.

В Туркестанской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, шквал, пыльная буря, местами усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Температура днем +29+34, ночью +17+22.

В Кызылординской области местами ожидается кратковременный дождь с грозой, утром и днем местами ожидаются шквал, пыльная буря, местами усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +26+31, ночью +15+20.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается кратковременный дождь с грозой, местами возможен град, усиление ветра 15-20 м/с, местами шквал. Температура днем +16+21, ночью +9+14.

В Костанайской области местами ожидается кратковременный дождь с грозой, местами возможен град, усиление ветра 15-20 м/с. Днем +20+25, ночью +12+17.

В Павлодарской области днем местами ожидается кратковременный дождь с грозой, местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с. Температура днем +29+34, ночью +14+19.

В Карагандинской области днем местами ожидается кратковременный дождь с грозой, местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, порывы 23 м/с, днем местами шквал, возможен град, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +23+28, ночью +17+22.

В Мангистауской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей. Температура днем +22+27, ночью +13+18.

В Атырауской области ночью местами ожидается кратковременный дождь с грозой, местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с. Днем +21+26, ночью +13+18.

В Актюбинской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-20 м/с, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Температура днем +12+17, ночью +10+15.

В Восточно-Казахстанской области днем местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, местами ожидается сильная жара, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +27+32, ночью +10+15.

В Алматинской области в районе Алакольских озер ожидается усиление ветра 17-22 м/с, днем ожидается сильная жара, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Температура днем +33+38, ночью +18+23.

В Жамбылской области местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +30+35, ночью +18+23.

В Акмолинской области местами ожидается кратковременный дождь с грозой, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Температура днем +25+30, ночью +15+20.

«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики будет наблюдаться небольшое колебание уровня воды. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — добавили синоптики.