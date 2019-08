Атамбаева задержали, но он не выведен из игры

Кыргызстан живет в ожидании третьей революции. В Казахстане развитие событий могло пойти аналогичным путем, но пока не пошло. Тому есть свое объяснение

Издание Institute for War and Peace Reporting опубликовало статью Наталии Ли под названием «Kyrgyzstan: Atambaev Detained, But Not Out of the Game» — «Кыргызстан: Атамбаев задержан, но не выведен из игры».

В предисловии к ней говорится так: «Эксперты утверждают, что этот арест знаменует собой лишь временное приостановление действий в продолжающейся борьбе за власть».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «8 августа Жээнбеков провел закрытое совещание Совета безопасности, а затем выступил с официальным заявлением на экстренном заседании парламента.

«Это не противостояние двух людей, — сказал он, — а ожесточенная борьба, направленная против раскрытия преступных деяний, являющихся вершиной коррупции в стране, против следствия в рамках законодательства и обеспечения справедливого правосудия».

Однако эксперты рассматривают сложившуюся ситуацию как отражение неприкрытой борьбы за власть. Эксперт-конфликтолог Татьяна Выговская-Каменко сказала, что ее развитие всецело зависит от личности, а не от политики.

«К сожалению, в этом конфликте больше нет политики, новый лидер не предлагает никаких инноваций и изменений, и старый тоже, — сказала она. — Люди не борются за новые инициативы, стили управления, участие, они просто поддерживают или не поддерживают одного из двух лидеров, которые сражаются друг с другом».

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, прибывший на прошлой неделе в Бишкек для участия в Евразийском межправительственном совете, прокомментировал ситуацию в этой центрально-азиатской республике так: «На мой взгляд, очевидно, что в XXI веке свой лимит на революции, как принято говорить, Кыргызстан уже исчерпал, и будет очень плохо, если подобного рода события приведут к политической, а стало быть, и экономической нестабильности в стране. Это просто ударит по огромному числу людей, которые живут в этой республике, в том числе ударит даже и по нашему евразийскому проекту». Вопреки таким предостережениям, ситуация, будучи определяемой внутренней логикой и динамикой, грозит вылиться в третью революцию или, если угодно, в третий бунт. Она для нас, представителей казахстанского общества, примечательна тем, что в ней, как в капле воды, отражается то, что могло бы происходить и в РК, дай официальный Нур-Султан хоть малейшую слабину. «Демократия не может стать выше уровня того человеческого материала, из которого составлены ее избиратели», — утверждал Джордж Бернард Шоу. История Кыргызстана за последние четырнадцать лет является, пожалуй, наглядным доказательством правоты такого вывода. В Казахстане развитие событий могло пойти аналогичным путем, но пока не пошло. Тому есть свое объяснение.

Впрочем, между киргизским и казахским обществами качественного различия, пожалуй, нет. Разница же в ситуациях, в которых нынче находятся эти две близкородственные центрально-азиатские республики, состоит лишь в том, что у крупнейших транснациональных корпораций, которые, как считается, правят миром, имеются большие интересы, связанные с Казахстаном, и нет сколько-нибудь сопоставимых интересов, связанных с Кыргызстаном. Соответственно, им не нужны потрясения и дестабилизация общественно-политической ситуации в нашей стране. Во всяком случае — на данном этапе. А вот положение дел в соседней с нами республике их не так уж сильно волнует. И поэтому можно, наверное, сказать, что сильными мира сего развитие событий там пущено на самотек.

Сейчас, на 27-ом году государственной независимости, никто не станет спорить с тем, что в Кыргызстане, который еще недавно считался бесспорным лидером по части осуществления реформ среди государств Центральной Азии, сложилась весьма непростая экономическая ситуация. По состоянию на 30 апреля 2019 года, внешний государственный долг составлял $3 миллиарда 785,96 миллиона. При оценке из Казахстана, за которым официально числится на порядок большая долговая сумма ($47,1 миллиардов), это не кажется такой уж большой цифрой. Но Кыргызстан, несмотря на лидерство в проведении реформ, так и остался бедным государством, и расходы на обслуживание внешнего долга должны поглощать значительную часть государственного бюджета.

За время, прошедшее с момента обретения независимости, страна по сравнению даже со своими соседями по региону в социально-экономическом развитии не только не продвинулась вперед, но и даже откатилась назад. В 1990 году по ВВП на душу населения Кыргызстана показателем в $1220 занимал почетное второе место в Центральной Азии после Казахстана ($2160) и первое среди республик советской Средней Азии. Значительно отставал от него не только Туркменистан ($130), считавшийся самой слаборазвитой союзной республикой в СССР, но и Таджикистан ($780) и Узбекистан ($980). Сейчас (то есть по состоянию на начало 2019 года) Кыргызстан ($1,281) может похвастаться лишь тем, что по вышеотмеченному показателю все еще находится впереди Таджикистана ($827). Но если учесть то, что эта соседняя горная республика в свое время пережила многолетнюю разрушительную гражданскую войну, и что там отмечается очень высокий уровень рождаемости, становится ясно, что и это сравнение в действительности не в пользу Кыргызстана.

***

