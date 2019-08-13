Причиной запрета на выезд из РК для волонтера «Итальянской федерации по правам человека» назвали уголовное дело об участии в ДВК

Алматы. 13 августа. КазТАГ – Мадина Алимханова. Причиной запрета на выезд из РК для волонтера «Итальянской федерации по правам человека» Данияра Хасенова назвали уголовное дело об участии в запрещенной организации «Демократический выбор Казахстана» (ДВК), по которому он проходит свидетелем.

«КНБ РК ответили, что запрет па выезд выставлен 3 мая 2019 года. Минюст РК сообщил по исполнительным судопроизводствам запретов нет. МВД до сих пор не ответили. Прокуратура Алматы в официальном ответе (от 30 июля 2019 года) сообщили, что уголовное дело было открыто 4 мая по «факту организации, участия в деятельности, а также активной поддержки запрещенного на территории РК движения «Демократический выбор Казахстана». О самом деле, как и о наложенном запрете меня никто не уведомлял. При этом УПК РК не предусматривает такой меры, как запрет на выезд и ни прокуратура, ни ДП Алматы не пояснили на основании какой статьи УПК РК был выставлен запрет», — сказал Хасенов на пресс-конференции во вторник.

При этом он сообщил, что на запрос евродепутата МВД РК ответили, что запрет на выезд наложен в связи с активным участием Хасенова в несанкционированных митингах.

Однако, по словам волонтера, во время митингов он находился в полиции, куда его каждый раз забирали перед началом митингов, так что принимать в них участие он не мог.

Как полагает Хасенов, целью запрета на выезд было предотвращение его участия в европейских мероприятиях, посвященных ситуации с правами человека.

«Я полагаю, что это власти Казахстана таким образом хотели предотвратить мое участие в двусторонних встречах в Европе для обсуждения ситуации с правами человека в Казахстане, однако, на практике, это вызвало негативную реакции европейских парламентариев», — добавил он.

В свою очередь руководитель общественного фонда «Ар.Рух.Хак» Бахытжан Торегожина в прямом эфире обратилась к прокуратуре и министру МВД с просьбой снять запрет на выезд для Хасенова.

«Это метод политического запугивания, политического преследования. Я обращаюсь к прокуратуре – восстановите законность. Это вопиющее нарушение прав человека. Я обращаюсь к руководству ДП, к министру МВД. К сожалению, МВД на сегодня имеет самый низкий рейтинг доверия и самый большой уровень критики. Если вы думаете об имидже государства, запрет Данияру должен быть снят и парень должен иметь возможность выехать на учебу», — сказала она.

Как сообщил Хасенов, если запрет на выезд не будет снят, он будет обжаловать его в суде.

Напомним, 23 июня активист Данияр Хасенов не смог выехать из РК для участия в двусторонних встречах в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), итальянской палате представителей по приглашению итальянских парламентариев. Основной целью поездки было прохождение краткосрочной стажировки по учебе.