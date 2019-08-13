Fitch повысило долгосрочные рейтинги России до «ВВВ»

Алматы. 13 августа. КазТАГ – Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings (Fitch) повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) России в иностранной и национальной валюте с уровня «ВВВ-» до «ВВВ» с прогнозом «стабильный», сообщило агентство.

По мнению Fitch, исходящего из сохранения санкций к России ЕС и США в течение длительного времени и цен на нефть Brent в среднем $65/барр. в 2019 году, $62,5 – в 2020 году и $60/барр. – в 2021 году, укрепление мер в рамках проводимой политики на фоне более гибкого обменного курса, четкой нацеленности на инфляционное таргетирование, взвешенной налогово-бюджетной стратегии и хорошего фискального и внешнего балансов поможет российскому государству справиться с повышенным санкционным риском. Однако угроза усиления санкций будет мешать России в привлечении внешнего финансирования, в инвестировании и росте.

Инфляционное давление ослабло, средний уровень инфляции останется близким к целевому показателю России в 4% в 2020-2021 годы. После жестких мер в ответ на увеличение рисков инфляции в конце 2018 года Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) отошел от жесткой монетарной политики, снизив ключевую ставку на 25 б.п. в июне и июле до уровня в 7,25%. Fitch ожидает, что ЦБ продолжит фокусироваться на устойчиво низкой инфляции на фоне смягчения монетарной политики, укрепления передаточных механизмов и доверия к институтам, а также устойчивой привязки ожиданий.

Рост гибкости обменного курса и соблюдение бюджетного правила подкрепляют способность экономики абсорбировать реальные, финансовые и геополитические шоки и ограничивают влияние на экономику волатильности цен на нефть. После резкого ослабления курса рубля к доллару США на 17% в 2018 году рубль укрепился на 10% в I полугодии, что отражает улучшение готовности инвесторов принимать риски и снижение восприятия санкционного риска, несмотря на более низкие средние цены на нефть. Корреляция курса рубля и нефтяных цен ослабла, констатируют аналитики агентства.

Fitch ожидает, что фискальная политика останется консервативной при соблюдении бюджетного правила, что будет поддерживать улучшившуюся макроэкономическую стабильность, сохранение бюджетных профицитов и сокращение ненефтяного дефицита федерального бюджета. После профицита на уровне 2,6% от ВВП в 2018 году федеральный бюджет останется профицитным в 2019 году (1,8% от ВВП) и по крайней мере до 2021 года, хотя и на более низком уровне на фоне более высоких, чем заложено в бюджет, цен на нефть, продолжения роста ненефтяных доходов, что позволит запланировано увеличивать расходы по национальным проектам. Взвешенная фискальная политика России привела к снижению цены на нефть, при которой достигается сбалансированность федерального бюджета с $110 в 2013 году до $43 2018 году, в то время как ненефтяной дефицит бюджета за тот же период сократился с 9,4% до 6% от ВВП и еще уменьшится до 5,6% к 2021 году.

Fitch также учитывает в повышении рейтинга России рост ее международных резервов до $520 млрд в июле 2019 года, обслуживание внешнего долга на уровне 13,5% от текущих поступлений в иностранной валюте в 2019-2021 годы, ожидаемое укрепление чистых суверенных иностранных активов до 29% от ВВП в 2019 году.

Fitch ожидает, что показатель общегосударственного долга составит 14,9% от ВВП в 2019 году – самый низкий в категории «BBB», общегосударственные депозиты увеличатся до 16,2% от ВВП.

По прогнозам Fitch, государство станет нетто-кредитором в 2019 году, и чистый долг в среднем будет составлять 1,5% от ВВП в 2020-2021 годы, доля ликвидных средств в Фонде национального благосостояния превысит 7% от ВВП в 2020 году против 5,7% в 2019 году.

Слабые перспективы роста являются неблагоприятным фактором для кредитоспособности. Рост заметно замедлился в I полугодии 2019 года (0,7% к аналогичному периоду 2018 года по оценкам минэкономики). Хотя более быстрое исполнение бюджетных расходов, восстановление частного потребления и улучшение внешнего спроса обусловят увеличение роста до 1,2% в 2019 году, Fitch ожидает, что рост в среднем составит 1,9% в 2020-2021 годы, что ниже прогнозного медианного показателя в 3,1% для «BBB».

Влияние на банковскую систему волатильности на финансовых рынках и риска санкций в отношении госбанков, пока, по мнению Fitch, ограничено с точки зрения капитализации (12,1% в мае), и качества активов (показатель неработающих активов: 10,3%, зарезервировано: 89%).

Рейтинг может быть повышен в случае лучших перспектив роста при сохранении макроэкономической стабильности, продолжения укрепления фискальных буферов и буферов внешних накоплений, улучшения структурных индикаторов, таких как стандарты качества управления.

Рейтинг может быть понижен в случае введения дополнительных санкций, изменений в надежности проводимой политики, снижения суверенного баланса на продолжительной основе.