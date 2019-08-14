Алматы. 14 августа. КазТАГ. — Свыше 400 полицейских подняты по тревоге в связи с угрозой селя в Алматы, сообщает пресс-служба городского департамента полиции (ДП).

«Свыше 400 полицейских подняты по тревоге в связи с угрозой селя», — говорится в распространенном в среду сообщении.

По данным заместителя начальника ДП Алматы Избасара Бектурова, рано утром по тревоге был поднят личный состав управлений полиции (УП) сразу четырех районов Алматы.

«В частности, Наурызбайского, Алатауского, Ауэзовского и Бостандыкского районов. В приоритетных задачах сотрудников полиции – обеспечение безопасности граждан, оцепление, осуществление отвода транспортных средств, эвакуация на безопасное расстояние, а также оповещение населения. Задействованы следующие службы полиции: участковые инспекторы, патрульная полиция, наряды специализированного батальона, а также следственно-оперативные группы районных УП», — резюмировал замначальника ДП Алматы.

Бектуров напомнил, что по указанию министра внутренних дел РК Ерлана Тургумбаева силы Национальной гвардии приведены в готовность для оказания содействия в ликвидации возможных последствий.

В свою очередь в ДЧС Алматы проинформировали об обстановке на реке Каргалы по состоянию на 11.50.

«Река Каргалы протекает по территории Наурызбайского, Ауэзовского и Алатауского районов. На всех участках подверженных подтоплениям выставлена специальная техника, которая проводит работы по увеличению пропускной способности русла реки. По данным «Казселезащиты» в настоящее время прекратилось выклинивание воды из озера, в эвакуационном канале поверхностный сток отсутствует. На гидропосту «Плотина Каргалы» расход воды составляет 3,33 куб. м/сек., мутность воды 4 балла. В настоящее время случаев подтопления частных жилых домов и дворовых территорий, расположенных вдоль русла реки в черте города не зафиксировано», — следует из сообщения.

Ранее сообщалось, что небольшой селевой выброс произошел в Наурызбайском районе Алматы. В ДЧС города сообщили, что успели оповестить население, определили пункты сбора пострадавших и сборно-эвакуационные пункты. По данным пресс-службы акимата Алматы, эвакуационные пункты расположены по трем адресам: Жандосова – Рыскулова (старый акимат), в школе №175 на Шахмерденова и в школе №158 на Жандосова – Яссауи.

Позднее в ДЧС Алматы заверили, что в целом русло реки Каргала стабилизировано и способно пропускать до 20 тыс. куб./сек.; обстановка стабильная, под контролем, нет причин для паники.

Также в ДЧС сообщили, что на подверженным подтоплениям участках выставлена спецтехника, которая приступила к работам по увеличению пропускной способности русла реки Каргалы.