Такое небольшое государство, как Казахстан, не может бесконечно и безнаказанно играть на противоречиях между великими державами

Издание Heritage.org опубликовало статью руководителя центра внешней политики фонда Douglas & Sarah Allison Люка Коффи под названием «Can Kazakhstan Be America’s New Partner in Central Asia?» — «Может ли Казахстан стать новым партнером Америки в Центральной Азии?».

Она вызвала достаточно широкий резонанс в казахстанских средствах массовой информации. Наши издания цитируют выводы ее автора и комментируют их.

В ней говорится так: «По сию пору в контексте американо-казахстанских отношений наиболее крепкие связи сформировались в сфере обеспечения безопасности. Казахстан показал себя полезным партнером в Афганистане, инвестируя там миллионы долларов в проекты экономического и образовательного характера. Но самым важным, наверное, представляется то, что Казахстан является неотъемлемым компонентом сети снабжения американских войск в Афганистане.

Заключенный в прошлом году договор о правовом статусе Каспийского моря снял основной барьер на пути строительства Транскаспийского газопровода, призванного связать восточный и западный берега Каспия. Казахстану следует тесно сотрудничать с Туркменистаном и Азербайджаном в целях реализации этого проекта».

В свете вышеизложенной информации складывается впечатление, что США придают большое значение укреплению партнерских и дружеских связей с РК. Но предлагается-то ими в этом случае партнерство и дружба, мягко говоря, в пику России. Ведь Казахстан – это не просто сосед Российской Федерации. Он также является одним из ее двух ближайших военно-политических и экономических союзников. И с такой страной американцы ведут себя так, будто и в помине не было ни Организации Договора о коллективной безопасности, ни Евразийского экономического союза – межгосударственных структур, созданных с участием РФ и РК.

Как бы ни хотелось нашим политическим лидерам одновременно дружить и тесно сотрудничать как с россиянами, так и с американцами, это дело практически невозможное в складывающейся ныне в мире геополитической ситуации. Россия и Америка, будучи великими державами, станут каждая добиваться и фактически добиваются от Казахстана исключительных преференций для себя в двусторонних взаимоотношениях. И наша страна по большому счету не в состоянии вновь и вновь оказываться на высоте их ожиданий. И тут ей так называемая сбалансированная многосторонняя внешняя политика – не помощник. И поэтому уже просто небезопасно тешить себя иллюзиями на счет того, что многовекторная внешнеполитическая стратегия РК продолжает оправдывать себя, поскольку она, мол, позволяет нашей стране эффективно играть на противоречиях между великими державами. Никто, наверное, не станет спорить с той очевидностью, что такая игра по большому счету опасна сама по себе вообще, а прежде всего, для того, кто ее ведет. Надо быть очень наивным и совершенно игнорирующим исторический опыт человечества лицом для того, чтобы надеяться на то, что малое или среднее государство неограниченным образом может безнаказанно играть на противоречиях между великими державами и извлекать из этого себе пользу.

Как только руководство такой страны допустит хотя бы малейшую оплошность в ее позиционировании в ту пору, когда связанные с ней ставки конкурирующих друг с другом больших мировых сил достигают критических отметок, наступает время необратимо-катастрофических последствий. Тогда уже те самые великие державы превращают это самое малое или среднее государство в практически безвольный предмет своего открытого состязания, уподобив его туше козла в козлодрании (традиционной народной игре, популярной в постсоветских центрально-азиатских республиках и Афганистане).

За примерами далеко ходить не надо. Достаточно сослаться на то, что сейчас происходит на Украине. И тут вот на что следует обратить внимание. Очевидно то, что связанные с Казахстаном ставки великих держав не просто выше, а на много порядков выше связанных с Украиной ставок Запада и России. Потому что наша страна представляет собой переходную зону между Европой и Дальним Востоком, Россией и Южной Азией, Восточной и Азией и Передней Азией и т.д.

Поэтому сейчас официальный Нур-Султан в действительности поставлен перед необходимостью поиска таких возможностей, которые позволили бы Казахстану избежать втягивания в ситуацию, во многом аналогичную тому положению, в которое попала Украина.

***

