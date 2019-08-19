В Алматы предложили вернуть ограничение скорости в 80 км/ч на проспекте аль-Фараби

Алматы. 19 августа. КазТАГ – В Алматы предложили вернуть ограничение скорости в 80 км/ч на пр. аль-Фараби, сообщила пресс-служба акимата города.

«Решающим фактором явилось обращение со стороны Общественного совета Алматы, внесшего предложение по возврату скоростного режима на скоростных магистралях (на пр. аль-Фараби, на ВОАД) с 60 км/ч до 80 км/ч. На заседании Общественного совета, прошедшего 1 августа, выступили представители водительской общественности из Независимого автомобильного союза. Высказано множество мнений, что эффект от снижения скорости больше негативный для экологии, экономики и безопасности. В этой связи акимат, принимая во внимание высокий запрос общественности, принимает решение вернуть разрешенную скорость в 80 км/ч на пр. аль-Фараби и ВОАД, что отвечает задачам этих улиц, связанных в единую объездную дорогу», — говорится в сообщении.

При этом отмечается большое количество обращений граждан по поводу возврата скоростного режима.

«В акимат города поступает множество обращений со стороны автолюбителей, горожан с предложением вернуть разрешенную скорость в 80 км/ч на скоростных магистралях (ВОАД, пр. аль-Фараби). Фактически администрация города 1,5 месяца находится под общественным давлением. Пр. аль-Фараби, ВОАД являются основными транзитными магистралями города. Опыт зарубежных стран показывает, что ограничение скорости больше применимо к центральным улицам. К примеру, в Испании на объездных дорогах максимально разрешенная скорость составляет 120 км/ч, на МКАДе в Москве – 100 км/ч. Анализ поступивших запросов на страницы акима, акимата, OpenAlmaty демонстрирует высокий запрос на возврат скоростного режима на данных улицах до 80 км/ч. На текущий момент поступило более 800 обращений», — отмечается в пресс-релизе.

Напомним, 15 января КазТАГ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Алматы сообщил, что средняя скорость снижена на ряде участков автодорог в Алматы.

«С сегодняшнего дня, 15 января 2019 года в целях снижения уровня смертности на дорогах, на аль-Фараби, Саина и восточной объездной автомобильной дороге (ВОАД) средняя скорость снижена с 80 до 60 км/ч», — говорилось в распространенном сообщении.