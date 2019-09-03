Развитие газохимии и нефтепереработки

На базе сырья месторождения Карачаганак и ряда перспективных структур – Тепловская, Гремяченское, Дарьинское экономически целесообразно реализовать проект строительства газохимического комплекса в Западно-Казахстанской области

Экономическое развитие регионов Республики Казахстан происходит по-разному, исходя из того производственного потенциала, который за долгие годы был сформирован в каждом из них. Прикаспийский нефтегазовый регион, включающий в свой состав четыре области Западного Казахстана, в значительной степени получает импульс в своём развитии за счёт формирования производств, в разной степени связанных с добычей, транспортировкой и переработкой нефтегазовых ресурсов.

С этой точки зрения повышение отраслевой эффективности имеет прямую зависимость от многих факторов, имеющих отношение к размещению производительных сил, тесноте производственных связей предприятий различных отраслей, достаточности мощностей инфраструктурных и вспомогательных производств. Иными словами, должны быть реализованы главные элементы системного подхода при решении комплекса задач межотраслевого значения.

Высокая эффективность, достигаемая в результате широкого использования углеводородных ресурсов в перерабатывающих отраслях, лишний раз подчеркивает всю важность их вовлечения в процессы химических преобразований. В связи с этим наиболее крупной проблемой, от масштабов и темпов решения которой зависит во многом состояние всей экономики республики на текущий момент и далекую перспективу, может быть названо интенсивное развитие нефтегазоперерабатывающих комплексов непосредственно в районах добычи ресурсов.

Создание таких комплексов на Мангистау ( г. Актау), в Атырауской (вблизи г. Атырау) и Западно-Казахстанской (в г.Аксай) областях позволит решать не только вопросы обеспечения топливом, химическим сырьем и продуктами их переработки потребности этого региона, но и в значительной мере поможет оздоровить экономику всей республики, осуществить выгодные коммерческие операции с другими странами, выйти на международный рынок за счет увеличения экспортного потенциала.

Развитие газохимии и нефтепереработки в регионе имеет реальные предпосылки, учитывая выявленный здесь потенциал углеводородных ресурсов. На базе сырья месторождения Карачаганак и ряда перспективных структур – Тепловская, Гремяченское, Дарьинское экономически целесообразно реализовать проект строительства газохимического комплекса в Западно-Казахстанской области.

Результатом формирования нефтехимических комплексов в Прикаспийском регионе должно стать получение товарной продукции в виде широкого ассортимента полимерных изделий, пользующихся большим спросом на внутреннем и внешнем рынках. Изменение цен на продукцию нефтехимии, произведенную за счет внедрения высоких технологических переделов, может колебаться в широком диапазоне в сравнении с полученной выручкой от продажи сырой нефти – от 270% до 600 и 860 %. Это свидетельствует о том, что в зависимости от выбранной технологической схемы переработки промежуточных продуктов нефте — и газохимии может быть выработан широкий ассортимент инновационной для Казахстана продукции, определенная часть которой увеличит экспортный потенциал страны и, соответственно, поступления в государственный бюджет ( для подтверждения этого достаточно отметить, что цена единицы конечной продукции достигает 2500 и более долларов).

Необходимость структурных преобразований в промышленности региона в направлении увеличения доли нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств сегодня практически не вызывает сомнений. Предпосылки для этого имеются и весьма основательные. Здесь же необходимо отметить, что качественные характеристики попутного газа свидетельствуют о целесообразности его переработки с целью выделения группы индивидуальных углеводородов с последующим их превращением в десятки наименований товарных продуктов, имеющих высокий спрос в различных секторах национальной экономики.

Все отмеченное служит обоснованием для развития в Казахстане новых отраслей промышленности перерабатывающего профиля, основой технологических процессов которых должно стать комплексное использование углеводородных ресурсов с учетом их физико-химических характеристик, что будет способствовать повышению эффективности и конкурентоспособности новых производств.

Можно привести примеры развития нефтехимических комплексов в некоторых странах мира. Так, в КНР (г. Нанкин) строительство нефтехимического комплекса, выпускающего 600 тыс. тонн этилена в год продолжалось три года. На строительство аналогичного предприятия в Германии (г. Лейне) потребовалось также три года, что позволило в этих странах обеспечить внутренний рынок конкурентоспособной продукцией и увеличить экспортный потенциал. Освоив значительные объемы инвестиций (бюджет каждого из этих объектов составил около 4 млрд. долларов), экономика и Германии, и Китая реализовала открывшуюся возможность увеличения своего экспортного потенциала. Совсем недавно в Узбекистане и Туркменистане были введены в действие газоперерабатывающие комплексы. Что это может означать для Казахстана?

Однозначно, это свидетельствует о том, что в направлении развития нефтехимии и газохимии Казахстан имеет значительное отставание, обусловленное, в первую очередь, отсутствием постоянного контроля за выполнением постановлений правительства, относящихся к строительству газохимических комплексов, модернизации нефтеперерабатывающих заводов. Именно работы на этих объектах перерабатывающего сектора превратились в своеобразный «долгострой», вследствие чего экономика страны в определенной степени не получила ожидаемого темпа развития, не были в необходимой мере обеспечены внутренние потребности в топливе, экспортный потенциал нефтехимической продукции остался на прежнем уровне.

В этой связи результатом развития экономики региона на системной основе явится увеличение номенклатуры вырабатываемой продукции, в том числе и экспортоориентированной, повышение ее конкурентоспособности, что позволит сохранить достаточно высокий рейтинг Казахстана как нефтедобывающей страны, но и повысить его значимость за счет увеличения перерабатывающего сектора.

О.И.Егоров — главный научный сотрудник Института экономики КН МОН РК, д.э.н., профессор.

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