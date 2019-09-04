«Токаев повышает ставки». «Как некоторые казахские СМИ и журналисты разжигают ксенофобию». «Нарастает другой болевой синдром – беспредел со стороны частных судебных исполнителей». «Казахстан — страна разрушительных компромиссов»

Сетевой Казахстан 4 сентября 2019г.

IA — CENTR . RU . Жанар ТУЛИНДИНОВА – «Казахстан-2019: Токаев повышает ставки» — Итак, ТОКАЕВ энергично формирует имидж общенационального лидера и готов повысить планку общественных ожиданий от его президентства. Впрочем, продвижение Токаевым собственной повестки сопряжено, как минимум, с двумя рисками. Во-первых, ожиданиям надо будет соответствовать, а обещания – выполнять. Ставки нового президента высоки. Второй – грозя отлучить часть госаппарата от кормушки госзакупок и поручая провести ревизию квазигоссектора, в частности, проверить на эффективность госхолдинги и нацкомпании, в том числе Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (как выразился Токаев: «Нам нужно понять, каков реальный вклад Фонда национального благосостояния в рост благосостояния народа за прошедшие 14 лет с момента создания Фонда»), глава государства явно обозначает линию размежевания от политической и экономической элиты, благосостояние которой зависит от госзакупок и квазигоссектора. А это может кому-то прийтись не по душе.

MATRITCA . KZ . Дастан ЕЛЬДЕСОВ – «Сможет ли Токаев закрыть «кормушку» для чиновников и коррупции?!» — Наконец наступило «определение берега»: прозвучало первое Послание президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА, которое подготовлено им самим. В нем Токаев объяснил все четко, конкретно и по существу. Видно, что глава государства мониторит социальные сети и в курсе всего, чем живет общество, и остановился на многих вопросах, которые волнуют наших граждан. В отличие от предыдущих посланий не было пафоса и «планов громадье» на будущее, наоборот признаны недостатки, подняты злободневные простые проблемы и высказано желание менять сложившуюся ситуацию. Было заявлено, что будут осуществлены политические реформы без забегания вперед, но последовательно и продуманно.

TIME . KZ . «Цели поставлены — за работу!» — Правительство в ближайшие дни разработает общенациональный план по реализации задач, обозначенных главой государства в послании народу Казахстана. Вчера на заседании кабмина главы уполномоченных министерств рассказали, как будут снижать цены на авиабилеты, строить жилье для многодетных семей, обеспечивать водой города и села и восстанавливать жилой фонд. Премьер-министр Аскар МАМИН поручил всем гос­органам внести в Министерство национальной экономики свои предложения по исполнению поручений президента до 5 сентября. После этого министерство внесет проект соответствующего постановления в правительство.

«Сауат МЫНБАЕВ: ҚТЖ — проблем много, но мы справимся» — На вопросы нашей газеты в эксклюзивном интервью ответил председатель правления акционерного общества “Национальная компания “Қазақстан темір жолы” Сауат МЫНБАЕВ — Самой острой на сегодня для ҚТЖ является проблема долга. Он достаточно большой. Для восприятия глубины проблемы скажу, что есть такой показатель — долг/EBITDA, который характеризует финансовое здоровье компании. Так вот, у ҚТЖ он более чем в два раза превышает общепринятую норму.

«По личному пенсионному плану» — Нацбанк разработал новую модель управления пенсионными вкладами физических лиц, согласно которой они могут получить возможность самим выбирать компанию-оператора. По замыслу разработчиков модели граждане, чьи пенсионные активы в ЕНПФ превышают некий пороговый уровень, смогут переводить “излишки” в частные компании по управлению пенсионными активами (КУПА), которым будет позволено инвестировать в более высокодоходные инструменты, что в итоге должно привести к росту пенсионных накоплений казахстанцев. По достижении вкладчиком пенсионного возраста его накопления из КУПА будут возвращены в ЕНПФ.

CAMONITOR . KZ . Жандос АСЫЛБЕКОВ — «Как некоторые казахские СМИ и журналисты разжигают ксенофобию» — Казахстан уже почти тридцать лет является независимым государством, сегодня мы, казахи, составляем две трети населения республики, занимаем все ключевые должности в госорганах. А значит, мы несем главную ответственность за страну; только от нас самих зависят наши настоящее и будущее. В такой ситуации участившиеся с подачи казахских национал-популистов претензии к представителям этнических меньшинств, которые якобы повинны во всех наших бедах (а подобных публикаций становится все больше), — это проявление нашей слабости и неконкурентоспособности, показатель нашей неготовности к тому, чтобы стать полноценной государствообразующей нацией. Неужели мы провалим свою историческую миссию, бездарно распорядившись выпавшим нам шансом?

CARAVAN . KZ . «Почему в Казахстане ликвидируются памятники героям прежней эпохи и не возводятся новым» — Почему так происходит, корреспондент попросил объяснить известного отечественного историка Болата АСАНОВА — В истории казахской государственности 20-го века существует Туркестанская автономия (конец 1917 г. — начало 1918 г.) и советский Казахстан. И если в первом случае героями являются отцы-основатели Мухамеджан Тынышпаев и Мустафа Чокаев, то во втором — Владимир Ленин. То есть антагонисты. Добавим в этот ряд и этнического казаха генерала Лавра Корнилова, верховного главнокомандующего русской армией в Первой мировой войне, вождя белого дела, командующего Добровольческой армией. К сожалению, до сих пор не решен вопрос об установлении памятников этим выдающимся людям. И задача состоит в том, чтобы восстановить историческую справедливость в их отношении.

«Как взять кредит 100 тысяч, отдать 200 и остаться в долгах у частных судебных исполнителей» — Так вышло, что горячей или болевой точкой стали сфера ЖКХ и все персонажи, с нею связанные. Но мой опыт и опыт других наших читателей показывает, что нарастает другой болевой синдром – беспредел со стороны частных судебных исполнителей. Это новообразование в сфере общественных отношений за последние годы существенно увеличилось в объемах, и их, мягко говоря, противозаконную манеру вести дела не замечать уже нет никакой возможности. Конечно, это не означает, что мы оставим без присмотра всю ЖКХ-овскую рать, – нет, писать и разбирать их всех по косточкам не перестанем, с нетерпением ждем и начала рассмотрения поправок в жилищное законодательство сенаторами, но теперь начнем еще уделять внимание и этим ребятам из ЧСИ-бизнеса.

MK — KZ . KZ . «Останутся ли казахстанские учителя в роли «бюджетных крепостных»» — В этом году планируют принять самый ожидаемый закон «О статусе педагога». Власти надеются, что он повысит роль учителя в стране и создаст систему социальных гарантий для преподавателей. Учителя страны проявили небывалую активность в его обсуждении. Поступило более восьми тысяч предложений от работников образования. Законопроект они расценили как реальную возможность изменить свое положение «бюджетных крепостных».

EXPRESS — K . KZ . «В Казахстане предлагают ввести наказание за харрасмент» — Лидер движения «Не молчи» Дина СМАИЛОВА предложила ввести наказание за харрасмент. Соответствующую статью она считает нужным внести в Административный кодекс. Мы предлагаем начать с административной ответственности, – сказала Смаилова. – Есть опыт Грузии, где за это налагают штраф в размере от 300 долларов. В Таджикистане за аналогичный проступок подвергают общественному порицанию, задерживают на пять суток и еще также штрафуют. Это хорошая мера, которая отрезвит мужчин.

В Казахстане есть статья «понуждение к сексуальным контактам», однако, по словам общественницы, она не работает. Случаи осуждения по ней крайне редки, поскольку доказать вину трудно.

VLAST . KZ . Гульнара АБИКЕЕВА, киновед – «Союз кинематографистов Казахстана: молодым тут не место» — В то время, когда в социальных сетях отмечалось столетие советского кино, в газете «Экспресс К» вышло два материала о Союзе кинематографистов Казахстана, из которых я с сожалением узнала, что после того как совершенно несправедливо был смещен председатель Союза кинематографистов Казахстана Ахат ИБРАЕВ полтора года назад, все это время на него подавали в суд новые руководители Союза. И вместо того, чтобы заниматься творчеством, молодой, хорошо образованный, честный, открытый, болеющий за судьбу кинематографа Казахстана Ахат Ибраев был вынужден заниматься судами и разбирательствами. Не потому ли молодежь в Казахстане не верит в разумность преобразований в нашем обществе и предпочитает покинуть страну?

EXCLUSIVE . KZ . «Сергей Азимов: «Казахстан — страна разрушительных компромиссов»» — Первый казахский блокбастер «Кочевник» мог бы пойти по экранам мира гораздо успешнее, если бы политическое руководство страны не настояло на том, чтобы фильм начинался и заканчивался цитатами из речей Нурсултана НАЗАРБАЕВА. Экс-директор национальной киностудии, известный кинорежиссер Сергей АЗИМОВ рассказал Exclusive.kz хронику уничтожения казахстанской киноотрасли.

TENGRINEWS . KZ . Алмаз ШАРМАН – «Серьезные блогеры, министр с улыбкой и наше здоровье» — Сегодня внедрение медицинского страхования получает реальное воплощение. Этому и другим вопросам была посвящена недавняя беседа поднаторевшего теперь министра БИРТАНОВА с известными блогерами и пиарщиками Алишером ЕЛИКБАЕВЫМ и Бейбитом АЛИБЕКОВЫМ. Особенностями нынешних собеседников министра является то, что они отличаются критическим мышлением, искрометным юмором и логикой, ясным и хорошо воспринимаемым слогом, а следовательно, широкой популярностью как у молодежи, так и среди бизнес-элиты. Они искусно владеют всеми преимуществами социальных сетей, имея огромное число подписчиков на Instagram и Youtube, аудитории которых вместо лайков предпочитают троллить и высказывать нелестные комментарии.

INFORMBURO . KZ . «Если чиновники решили застроить горы – медицина тут бессильна» — Журналист Вадим БОРЕЙКО считает, что госпрограмма развития туристской отрасли основывается на цифрах, взятых неизвестно откуда. Уж слишком сквозь очертания туристификации, и особенно горного кластера, просвечивают итоги воплощения в жизнь ЛРТ, G4-City, заводов по производству планшетов, малой авиации, биоэтанола и прочих «прорывных» (от слова «прорва») проектов. Сколько их упало в эту бездну! Случайны были эти провалы или тщательно организованы – другой вопрос. Ведь от освоенных государственных денег безвозвратно пропадает, зарывается в землю только часть, а другая часть исправно служит чьим-то частным интересам.

AZATTYQ . ORG . Сания ТОЙКЕН – ««Против китайских заводов». Выступление в Жанаозене и акции солидарности» — 3 сентября около сотни жителей Жанаозена вновь собрались на центральной площади города и потребовали прекратить реализацию китайских проектов в Казахстане. Жители Жанаозена требуют прекратить реализацию китайских проектов в Казахстане. В этот же день в Нур-Султане, Актобе и Шымкенте также состоялась акция под названием «Мы против китайской экспансии».

SPIK . KZ . «Эта вечная трата… Трата бюджетных денег по второму кругу?» — «Алматы» — телеканал городского значения и соответствующего предназначения. Недавно на нем отвечал на пожелания, обращения и жалобы жителей аким Бостандыкского района г.Алматы Алтай РАХИМБЕТОВ. Одним из первых стало сообщение от жителей одного из микрорайонов расположенных в числе многих других в элитном Ремизовском ущелье, что выше проспекта аль-Фараби, прямо напротив Есентай-молла. Речь шла о серьезных проблемах водоснабжения, от которых страдают местные жители… Но позитива, увы, не получается. Ибо кое-что аким из своей осведомленности укрыл, так как не рассказал народу, что идея построить вышеописанный узел забора и подготовки воды (для использования его населением), на самом деле всегда была и при всех предшествующих акимах!

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