Главе Карагандинского облфилиала «КазАвтоЖола» вменяют ущерб государству на Т300 млн

Нур-Султан. 9 сентября. КазТАГ – Глава Карагандинского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖола» вменяют ущерб государству на Т300 млн, сообщает антикоррупционная служба.

«Департаментом агентства Республики Казахстан противодействию коррупции Карагандинской области начато досудебное расследование в отношении директора Карагандинского областного филиала АО «НК» КазАвтоЖол». Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями при подписании актов выполненных работ не в полном объеме по реконструкции автомобильных дорог Астана–Караганда–Балхаш–Алматы и участка дороги Анар–Осакаровка, что повлекло причинение государству ущерба свыше Т300 млн», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

На официальном сайте «КазАвтоЖола» в качестве директора Карагандинского облфилиала нацкомпании указан Айдос Серик Адиханулы.