Футбольная сборная Казахстана – 3-я в своей отборочной группе, старт чемпионата мира по боксу, первые матчи «Барыса» в новом сезоне КХЛ и «Астана» перед последней неделей «Вуэльты»

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Футбол: сборная Казахстана добилась ничьей на Кипре

Национальная сборная Казахстана в гостевом матче с командой Кипра сыграла вничью – 1:1. Этот поединок стал для нее пятым в отборочном турнире к чемпионату Европы 2020 года. Если учесть, что в рейтинге ФИФА соперник располагается более чем на 30 строчек выше, это положительный результат.

На снимке: казахстанские футболисты празднуют гол

Нашим футболистам удалось забить быстрый гол. Нападающий Алексей Щеткин после вроде бы захлебнувшейся атаки проявил настойчивость, отобрал мяч у защитника и переадресовал его Бауыржану Исламхану, который, в свою очередь, сделал передачу ворвавшемуся в штрафную Гафуржану Суюмбаеву, тот прострелил, а Щеткин удачно подставил ногу.

После этого казахстанская команда играла в основном «вторым номером», а киприоты, хотя и контролировали мяч, особых угроз воротам, которые защищал Дмитрий Непогодов, не создавали. Их атакам явно недоставало скорости и остроты. И все же незадолго до перерыва им удалось сравнять счет. Во втором тайме картина игры не изменилась. Единственный опасный момент у ворот хозяев поля возник после того, как Исламхан пробил со штрафного – голкипер выбил мяч из-под перекладины. Киприоты имели чуть больше возможностей забить, но не реализовали их.

Результаты других матчей в этой группе: Сан-Марино – Бельгия 0:4, Шотландия – Россия 1:2. Положение команд после пяти туров: Бельгия – 15 очков, Россия – 12, Казахстан – 7, Шотландия – 6, Кипр – 4, Сан-Марино – 0. Сегодня сыграют: Россия – Казахстан (матч состоится в Калининграде и начнется в 00.45 по времени Астаны), Шотландия – Бельгия, Сан-Марино – Кипр.

Футбол: первое поражение нашей «молодежки»

Молодежная сборная Казахстана (U-21) потерпела первое поражение и потеряла первые очки в отборочном турнире к чемпионату Европы 2021 года. На стадионе «Астана-Арена» она проиграла безусловному фавориту группы – команде Испании. Единственный мяч был забит на исходе первого получаса матча с пенальти. Кстати, ближе к середине второго тайма гости получили право еще на один 11-метровый, но на сей раз голкипер и капитан нашей сборной Мухаммеджан Сейсен сумел отразить удар. Итоговый результат – 0:1.

Напомним, что ранее, в июне, казахстанская «молодежка» одержала две победы в гостях: над сборной Фарерских островов – 3:1, а также над футболистами Черногории – 2:1. Несмотря на поражение от испанцев (для которых игра в Нур-Султане стала первой), она сохраняет лидерство в 6-й группе. Турнирное положение: Казахстан – 6 очков (после 3-х матчей), Испания – 3(1), Черногория – 3 (2), Израиль и Македония – 0 (0), Фареры – 0 (2).

Сегодня наши футболисты будут принимать на своем поле израильтян. Кроме того, состоятся матчи: Испания – Черногория, Македония – Фареры.

Всего отборочных групп девять. Их победители, а также одна из команд, занявших вторые места (имеющая лучшие показатели), попадут в финальный турнир напрямую. Остальные восемь сборных, ставших вторыми, в стыковых поединках разыграют еще четыре путевки. Таким образом определятся 14 команд, которые вместе со сборными Венгрии и Словении (на их полях и пройдут матчи финального турнира) продолжат борьбу за звание чемпиона Европы.

Бокс: сегодня на чемпионате мира пройдут первые бои

Вчера в Екатеринбурге состоялось открытие чемпионата мира, а на сегодня запланированы первое бои. Завершится первенство 21 сентября, когда и станут известны призеры во всех восьми весовых категориях.

Да, количество последних сократилось – напомним, что раньше их было десять. Под «секвестр» попали легкие веса. Кроме того, впервые за долгое время чемпионат мира, проходящий в предолимпийский год, не будет иметь статуса лицензионного. Причина в том, что МОК лишил Международную ассоциацию любительского бокса (AIBA) права участвовать в организации олимпийского турнира и квалификации к нему. А соревнования, на которых будут разыгрываться путевки на летние Игры в Токио, пройдут под эгидой МОК весной следующего года.

На снимке: супертяж Камшыбек Кункабаев

Сборная Казахстана поехала в Екатеринбург под руководством главного тренера Галымбека Кенжебаева, сменившего в конце прошлого года Мырзагали Айтжанова, который находился у руля команды около десяти лет. Он остановил свой выбор на следующих боксерах: до 52 кг – Сакен Бибосынов, до 57 кг – Кайрат Ералиев, до 63 кг – Закир Сафиуллин, до 69 кг – Аблайхан Жусупов, до 75 кг – Турсынбай Кулахмет, до 81 кг – Бекзат Нурдаулетов, до 91 кг – Василий Левит, свыше 91 кг – Камшыбек Кункабаев.

Главными соперниками казахстанцев, скорее всего, станут кубинцы и узбеки, а также, возможно, россияне, которые на домашнем чемпионате наверняка постараются вытеснить кого-то из тройки ведущих сборных. Ну, и не стоит сбрасывать со счетов украинцев, тайцев, индусов…

Велоспорт: капитану «Астаны» придется бороться только за 3-е место

После двух недель заключительной в нынешнем году супермногодневки – «Вуэльты» – у капитана «Астаны» колумбийца Мигеля Анхела Лопеса практически не осталось шансов на победу в генеральной классификации.

Вторая неделя гранд-тура началась гонкой с раздельного старта на 36,2 км. Как и ожидалось, выиграл ее словенец Примоц Роглич из «Jumbo-Visma». Что касается других фаворитов общего зачета, то испанец Алехандро Вальверде из «Movistar» проиграл ему чуть больше полутора минут, капитан «Астаны» – ровно две минуты (что для него в общем-то неплохо), а соотечественник последнего и сокапитан «Movistar» Наиро Кинтана – более трех минут. В таком порядке они и расположились в генеральной классификации (Лопес проигрывал Рогличу 2.11), а вплотную к Кинтане приблизился другой словенец – совсем еще юный (через пару недель ему исполнится 21 год) Тадей Погачар из «UAE Team Emirates».

Следующие серьезные разборки между лидерами общего зачета произошли в пятницу, когда состоялся тяжелейший горный этап. На последнем подъеме оба словенца сумели уехать от главных конкурентов и разыграть финиш, причем Роглич не стал бороться с юным соотечественником за победу и отдал ему главный бонификационный бонус в 10 секунд. Как следствие, Лопес опустился на 4-ю позицию, проигрывая Рогличу уже 3.18, Вальверде – чуть меньше минуты, а Погачару – 17 секунд.

После субботнего «проходного» этапа вчера состоялся горный. И снова на заключительном подъеме Роглич уехал – теперь уже вместе с Вальверде. Они «привезли» Лопесу, который финишировал вместе с Погачаром, 40 секунд. Перед последней неделей капитан «Астаны» проигрывает Рогличу уже почти четыре минуты, а идущему вторым Вальверде – полторы. Так что, скорее всего, Лопесу остается бороться с Погачаром за третье место в «генерале» и за победу в номинации «лучший молодой гонщик».

Современное пятиборье: лучший из казахстанцев стал 25-м

В столице Венгрии завершился чемпионат мира. В мужской части соревнований было около 90 участников, в том числе три казахстанца. По итогам квалификации один из них, Владислав Сухарев, сумел пробиться в число 36 участников (с 24-м результатом), а вот Павел Ильяшенко, который на протяжении всех последних лет считался лидером нашей сборной, и Владислав Мищенко не сумели пройти этот отбор. В решающей части соревнований Сухарев неплохо фехтовал, отлично проплыл (показал 6-е время), а вот в конном конкуре и в кроссе со стрельбой из пистолета выступил менее удачно. В итоге он стал 25-м. А медали чемпионата мира завоевали француз Валентин Бело, британец Джозеф Чунг и южнокореец Джун Вун-Таэ.

На женские соревнования Казахстан никого не заявил.

Хоккей: неудачный старт сезона для «Барыса»

Первые три матча нового регулярного первенства КХЛ провел «Барыс». Он набрал в них только два очка и сегодня занимает лишь 11-е, предпоследнее, место в Восточной конференции.

Открывала сезон казахстанская команда домашним поединком с «Адмиралом» из Владивостока. После стартового безголевого периода она пропустила две шайбы во втором. В концовке этой трети подопечные Андрея Скабелки получили отличный шанс сократить разницу в счете: в течение двух минут они играли впятером против трех соперников, однако так и не сумели распечатать ворота гостей. Удалось это лишь в середине заключительного периода, когда отличился канадский новичок «Барыса» Корбен Найт. За минуту до конца основного времени Скабелка заменил голкипера шестым полевым игроком, но этот шаг не оправдался, и в ворота хозяев льда влетела еще одна шайба – 1:3.

Спустя два дня в Нур-Султан приехал другой дальневосточный клуб – хабаровский «Амур». Дважды, в конце первого периода и в середине второго, гости выходили вперед, но оба раза «Барыс» восстанавливал равновесие. Голы на свой счет записали Антон Сагадеев и Алексей Маклюков. А в середине заключительной трети матча Найт впервые вывел нашу команду вперед. Как выяснится позже, то была последняя результативная атака в этом матче, которая и принесла «Барысу» победу – 3:2.

А вчера казахстанский клуб провел и первую выездную встречу, в которой уступил китайскому «Куньлуню» на его льду со счетом 0:1. Единственная шайба, решившая исход поединка, была заброшена в середине второго периода. А сегодня эти команды снова встретятся друг с другом, после чего «Барыс» отправится еще восточнее – на матчи с «Амуром» и «Адмиралом».

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