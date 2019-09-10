Казахстанский бренд «Зенченко» уходит с рынка России из-за недобросовестной конкуренции

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Петропавловск. 10 сентября. КазТАГ – Казахстанское предприятие КТ «Зенченко и К» из Северо-Казахстанской области решило уйти с рынка России из-за недобросовестной конкуренции, передает корреспондент агентства.

«Мы уходим с российского рынка. Около месяца назад направили уведомление своим российским покупателям, что с 10 сентября прекращаем поставки на Курган и Омск. Продавать не дают, объемы падают. А мы своими машинами туда возим, поэтому нет смысла работать в России», — рассказал юрист компании Константин Ясманов корреспонденту МИА КазТАГ в понедельник.

Он напомнил также, что несколько дней назад Россельхознадзор распространил сообщение о том, что с 5 сентября вводит временные ограничения на поставку продукции КТ «Зенченко и К» и вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении компании.

Российская сторона утверждает, что в казахстанском молоке якобы выявили кишечную палочку. Однако в КТ «Зенченко и К» считают, что это не что иное, как недобросовестная конкуренция со стороны россиян. Как рассказал директор молочного завода Георгий Целых, пробы партии продукции от 5 августа, в которой якобы обнаружили палочку, были отправлены в несколько лабораторий, в том числе в Омск.

«В Кургане нет аттестованной лаборатории Россельхознадзора, поэтому продукцию на анализ возят в Челябинск, и именно там обнаружили отклонение от норм. При этом в Омске тоже работает лаборатория Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а не какая-то частная! С этой же партии мы оставили пробы у себя для анализов. У нас все чисто, в Омске чисто, в Челябинске – палочка. Протокол мы получили на руки через 10 дней. За это время ввоз нашей продукции не запретили, а партию якобы с палочкой не изъяли, а продали. Если там действительно была палочка – как можно было продавать эту партию?» — возмутился он.

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Юрист Ясманов отметил, что под ограничения со стороны России в текущем году попадала и молочная продукция белорусских производителей: в мае Россельхознадзор ввел запрет на ввоз молочной продукции наливом и сухой молочной продукции с 37 белорусских предприятий. Как пояснила тогда официальный представитель ведомства Юлия Мелано, запрет был связан «с отсутствием эквивалентных подходов к проведению оценки соответствия поднадзорной продукции требованиям ЕАЭС со стороны государственной ветеринарной службы Белоруссии».

Заведующая лабораторией молочного завода «Зенченко и К» Юлия Серяцкая считает, что якобы обнаружение кишечной палочки в их продукции – это либо ошибка при отборе проб, либо нарушение условий доставки образцов до лаборатории.

«Наша продукция – это пастеризованный живой продукт, и условия отбора и доставки до лаборатории играют важную роль. Никто не отменяет и ошибки микробиолога, который делает посев. Что это за процесс? Микробиолог сидит за столом и вскрывает сразу несколько упаковок и делает посев. В идеале она сидит в стерильном боксе, на ней должна быть стерильная одежда, в работе – стерильная посуда. Но она живой человек: даже если кто-то на секунду ее вызвал, она выглянула из бокса – все, стерильность нарушена. Потрогала волосы рукой, поправила прическу – все, руки обсеменены. Поэтому ошибку микробиолога тоже нельзя исключать», — объяснила специалист.

Серяцкая уверена: прежде чем принимать такие серьезные меры – в лаборатории должны были сделать посев контрольного образца.

«А контрольные образцы в России сейчас по законодательству вообще не предусмотрены, то есть один раз сделали – и приняли за конечный результат», — сказала заведующая лабораторией.

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В компании говорят, что работали с курганским рынком без проблем в течение двух лет, но все изменилось с приходом нового губернатора области.

«Когда мы зашли со своей продукцией на курганский рынок три года назад, у местных предприятий, производящих молочную продукцию, реализация упала на 30%. Востребованность нашей продукции была большая: объемы поставок доходили до 13 тонн в два дня, а в последний год упали до 3 тонн, потому что начали они нам палки колеса ставить: принимают в последнюю очередь, выставляют утренний привоз ближе к вечеру, причем продукция у них стоит все это время не в холодильнике, а просто в помещении, даже из ящиков не вытаскивают для продажи. А новый губернатор открыто сказал: будем поддерживать отечественного производителя, казахстанские производители нам здесь не нужны. Они даже дважды уронили цену на свое молоко, чтобы сравнять с нашей ценой. Как нам говорят курганские реализаторы, наша продукция по-прежнему востребована, просто ее супермаркеты не реализовывают, так как им запрещают местные власти», — говорит директор молочного завода Георгий Целых.

Он уверен, что уход с российского рынка никак не скажется на благополучии предприятия.

«Мы уверены в качестве своей продукции, и новые рынки сбыта найдем, у нас уже и сейчас молока не хватает. Судиться же с россиянами бесполезно – той спорной партии продукции уже нет», — говорит Целых.

КТ «Зенченко и К» – одно из немногих молочных предприятий Казахстана с полным циклом, работающих только со своим молоком. Компания выпускает молоко трех видов, сметану трех видов, кефир, ряженку, творог, сливочное масло.

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Напомним, 6 августа МИА КазТАГ сообщало, что генеральный директор КТ «Зенченко и К» Геннадий Зенченко сравнил Казахстан с унитазом, куда скидывают товары из всех стран ЕАЭС.

«Почему Казахстан сегодня как унитаз: сюда можно все везти из Белоруссии, Украины, России, и мы никаких запретов не делаем? Посмотрите: сегодня сосиски, молоко белорусское, украинское, российское – и все у нас проходит. Самый главный вопрос – у нас нет контроля», — сказал он на заседании Регионального совета по экспорту 5 августа.

Зенченко возмутился тем фактом, что ответного гостеприимства в отношении казахстанских товаров в России не наблюдается.

«Там поставлена задача (пусть устным распоряжением): дальше положенной квоты в 2-3% казахстанские товары не пускать. Мы говорим не обо всей России, а о приграничных областях. Мы торгуем в Омске через «Казмаркет», год уже работаем, увеличения объема нет. Работали с Курганом: 13 тонн поставки было молочной продукции в два дня. Сегодня объемы упали до 3 тонн, на полках там вы нашей продукции не увидите, потому что открыто сказал их новый губернатор: зачем нам ваш товар на наших полках? Хотя людям нравится наша продукция – и в Кургане, и в Омске. А к нам – пожалуйста, все что угодно везите. И все от нас требуют экспорта. Сколько к нам делегаций приезжает! Но все как в том анекдоте: все пробуют, нравится, но замуж не берут», — отметил тогда с иронией бизнесмен.

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