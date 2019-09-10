Рынку недвижимости в Казахстане нужны электронный реестр и регулятор

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Алматы. 10 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Рынку недвижимости в Казахстане нужны электронный реестр и регулятор, заявила президент Объединенной ассоциации риелторов Казахстана (ОАРК) Лариса Степаненко.

«Создание электронного реестра – необходимо. И все-таки (необходимо – КазТАГ) определение регулятора рынка недвижимости. В государственных кругах идут переговоры по этой теме», — сказала Степаненко в кулуарах пресс-конференции по рынку недвижимости в Казахстане и инвестициям в зарубежную недвижимость.

Глава ОАРК, в которую входят 75 агентств недвижимости, надеется, что ассоциации регулирование рынка доверят.

«У нас уже есть база – обучающая, практическая, договорная. Опыт есть. Если нам будет это доверено, то мы с удовольствием будем регулировать этот рынок. Либо, если будет назначен другой регулятор, то именно с ним будет ассоциация плотно работать в дальнейшем», — пояснила эксперт.

Ассоциация намерена сужать нишу для недобросовестных людей на рынке недвижимости, до полного их вытеснения с рынка.

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«Это непросто. Тем не менее, лед тронулся», — считает глава ассоциации.

Проблема рынка – беспорядок, а задача – наведение порядка на рынке, избавление от мошенников.

По ее мнению, лицензирование не избавит рынок от коррупции, не решит всех насущных проблем и задач рынка. Лицензию можно купить – это одно из проявлений коррупции на рынке. Например, помощники нотариусов, составляющих договора, зачастую допускают ошибки и неточности.

«Именно мы, профессиональные риелторы, эксперты (а не все лицензированные специалисты – КазТАГ) вычитываем договора, корректируем», — отметила Степаненко.

Месяца два назад очень широко освещался случай – две молодых семьи, являясь добросовестными приобретателями, лишились квартир, потому что собственник, продавший квартиры, был должником. Кредитор подал в суд. А если бы нотариус составляя текст договора купли-продажи, сделал ссылку и указал, что все третьи лица, имеющие претензии, должны обращаться к продавцу, ответственность – у продавца, а покупатель является добросовестным приобретателем и не отвечает своей недвижимостью за действия продавца, тогда бы покупатели не потеряли эти квартиры, рассказывает глава ОАРК.

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Она рекомендовала казахстанцам, планирующим покупку или продажу недвижимости, обращаться на сайт ассоциации и избегать так называемых «информационных агентств» по недвижимости.

«Внимательно читайте договора, платите за уже оказанную услугу и, ни в коем случае, не раньше», — сказала Степаненко.

В свою очередь специалист рынка недвижимости Казахстана Диляра Сулейменова добавила, что риелтор обязательно должен иметь какой-то юридический статус, независимо от того, работает он один или в компании.

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