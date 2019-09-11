Взлетно-посадочную полосу в аэропорту Нур-Султана закроют на плановый ремонт

Нур-Султан. 11 сентября. КазТАГ — Взлетно-посадочную полосу (ВПП) в аэропорту Нур-Султана закроют на плановый ремонт, сообщает пресс-служба международного аэропорта.

«С 13 по 30 сентября​ текущего года взлетно-посадочная полоса международного аэропорта Нурсултан Назарбаев закрывается на плановый текущий ремонт с 09.00 по 13.00, за исключением 23 и 24 сентября. Этот период закрытия ВПП определен в связи c выполнением в указанный отрезок времени наименее минимальным количеством рейсов, поэтому не отражается на выполнение полетов», — говорится в сообщении, распространенном в среду.

В пресс-службе аэропорта отметили, что о введенных ограничениях проинформированы все заинтересованные авиакомпании и эксплуатанты воздушных судов.