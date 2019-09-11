Нур-Султан. 11 сентября. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность Китаю за поддержку инициатив Казахстана, сообщает пресс-служба главы государства.

«Мы исходим из того, что Китай является соседним, дружественным нам государством, второй экономикой мира. Казахстан придает важное значение данному визиту. Мы благодарны Китаю за поддержку СВМДА (Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии – КазТАГ) и других инициатив Казахстана на международной арене», — сказал Токаев в среду в ходе встречи начальником канцелярии руководящей группы по иностранным делам Коммунистической партии Китая Ян Цзечи во время двухдневного визита в КНР.

Что касается экономического сотрудничества, то оно, по словам президента Казахстана, «является стратегическим по своему характеру».

«Те договоренности, которые были достигнуты нашим первым президентом Нурсултаном Назарбаевым и председателем Си Цзиньпином, получат дальнейшее развитие», — заверил Токаев.

В ходе беседы глава государства отметил долгое знакомство с Ян Цзечи и его успешную деятельность на посту министра иностранных дел КНР. Президент подчеркнул, что этот государственный визит является очень важным для Казахстана.

«Ян Цзечи поздравил Касым-Жомарта Токаева с избранием на пост президента Казахстана в июне текущего года. По словам видного китайского политика, эта убедительная победа свидетельствует о высоком доверии народа Казахстана. Ян Цзечи высказал уверенность в том, что визит казахстанского руководителя придаст новый импульс всестороннему стратегическому партнерству двух стран», — сообщили в Акорде.