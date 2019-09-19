Аресты гражданских активистов в РК могут быть связаны с разногласиями внутри власти – Бапи

Алматы. 19 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Аресты гражданских активистов в Казахстане могут быть связаны с разногласиями внутри власти, считает политический и общественный деятель Ермурат Бапи.

«Я думаю, это (аресты активистов – КазТАГ) является результатом противостояния двух властей в стране. А катализатором, скорее всего, стал или объявленный митинг (проживающего во Франции лидера признанной в РК экстремистской организацией «Демократический выбор Казахстана» (ДВК) Мухтара – КазТАГ) Аблязова или полемика Аблязова и (экс-посла РК в Беларуси Ермухамета – КазТАГ) Ертысбаева на «Политоне». Или это может быть связано с уходом с должности руководителя аппарата президента Крымбека Кушербаева, который был одним из инициаторов создания НСОД (Национального совета общественного доверия при президенте РК – КазТАГ), где началось обсуждение вопросов демократизации общества», — сказал Бапи агентству КазТАГ в четверг.

Кроме того, он предположил, что во властных структурах происходит противостояние сторонников и противников реформ.

«Скорее всего, наверху идет война, одна сторона которой требует вернуться в старые времена, а другая – во главе с (президентом РК Касым-Жомартом – КазТАГ) Токаевым намерена что-то в этой стране изменить, сгладить протестный настрой общества. Я не намерен защищать команду Токаева, но в данном случае его команда дала послабление обществу. Я надеюсь, эта борьба закончится для страны без последствий», — добавил Бапи.

Также Бапи на своей странице в социальной сети сообщил, что в период с 16 по 18 сентября в Казахстане 40 гражданских активистов были привлечены к ответственности за участие в несанкционированных митингах, из них 28 были осуждены административным судом к штрафам от 20 до 50 МРП и административным арестам от 2 до 15 суток, против некоторых начато досудебное расследование по уголовным статьям.

Кроме того, в соцсетях сообщалось о том, что получивший 15 суток административного ареста за участие в несанкционированных антикитайских митингах Геннадий Крестьянский объявил в спецприемнике голодовку с требованием перевести его на лечение в больницу.

1 МРП = Т2525.