Что день грядущий нам готовит? Апокалипсис слегка?

Эксперты предрекают казахстанцам лишь легкие потрясения

Казалось бы, объективно экономическая ситуация в стране неплохая. Рост ВВП в первом полугодии составил 4,1%, что само по себе хорошо, учитывая вес нефтяных поступлений в структуре нашего дохода и снижение цен на нефть. Годовая инфляция замедлилась – с 5,9% до 5,4%. Уровень безработицы снизился на магическую одну десятую процента.

Статистика, если ей верить, как будто бы шепчет: «Все в порядке!» Но аналитики хорошо знают: это лишь видимое благополучие. У экономики не бывает равновесного состояния, она постоянно подвергается рискам и вызовам.

Аналитический отчет Halyk Finance по итогам первого полугодия-2019 – как раз об этом.

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Экономика сохранила темпы роста выше 4%, несмотря на снижение объемов добычи и цен на нефть.

Эксперты отметили, что в отраслевом разрезе видно замедление динамики в промышленности и сельском хозяйстве, тогда как транспортная отрасль, торговля и строительство выступили существенным подспорьем экономическому росту.

«В первом полугодии также наблюдался сильный рост инвестиций в основной капитал в размере 11,7% г/г, однако, по нашей оценке, доля сырьевой отрасли в приросте всех инвестиций составила почти 100%», — отметили в Halyk Finance.

В сырьевом секторе основной риск они видят в том, что после весенних регламентных работ на Кашагане осенью этого года предстоит плановая остановка добычи нефти на крупнейшем в Казахстане месторождении Тенгиз, объемы добычи на котором в два раза выше. Кроме того, на Карачаганаке также будет осуществлен плановый ремонт.

«Как следствие, по результатам текущего года производство нефти снизится до 89 млн. тонн с 91 млн. тонн в прошлом, что негативно скажется на показателях промышленности и экспорта, — отмечают авторы отчета. — Эффект от остановок на трех крупнейших месторождениях страны и неблагоприятно складывающейся внешней конъюнктуры в текущем году будет сглаживаться увеличением госрасходов до 20,5% от ВВП с 19% от ВВП в 2018 году».

Среди других неблагоприятных факторов: состояние государственных финансов.

Во-первых, дефицит текущего счета (это когда суммарные чистые поступления иностранной валюты в страну являются отрицательными) в первом полугодии 2019 года расширился до $2 млрд., также произошёл отток средств по финансовому счёту на $4 млрд. Таким образом, по внешним счетам страны общий отток составил порядка $6 млрд.

Во-вторых, произошел рост доли Нацфонда в бюджете на фоне снижения поступлений из других источников. «Поступление доходов госбюджета за шесть месяцев этого года хуже, чем в последние три года, на фоне чего доля трансфертов Нацфонда возросла до 29% от всех поступлений, — отмечают аналитики. — Дефицит госбюджета в январе-июне расширился до 112 млрд. тенге с 79 млрд. тенге в аналогичном периоде 2018 года».

И хотя дефицит находится в рамках запланированных значений, эксперты бьют тревогу: использование средств Нацфонда в первом полугодии 2019 года превышало поступление средств в него!

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Инфляционное давление усиливается, несмотря на снижение тарифов. «В первой половине 2019 года, несмотря на снижение тарифов, инфляция ускорилась до аналогичного показателя годом ранее в 2,6%. Давление на потребительском рынке создают ослабление национальной валюты, высокие инфляционные и девальвационные ожидания населения, увеличившиеся проинфляционные бюджетные расходы и внешние факторы», — отмечают эксперты.

В стране отмечается рост спроса на потребительские займы, причем во втором квартале произошло повышение активности – с 13,4% до 14,1%, если измерять год к году. Товарооборот также стимулирует рост реальных зарплат, которые по сравнению с прошлым годом выросли на 7,4%.

Эксперты говорят о том, что таким образом повышаются риски более существенного роста потребительских цен. Это также является побочным эффектом резкого наращивания социальных расходов при параллельном обесценении тенге.

«В отличие от прошлых лет дополнительные бюджетные расходы, связанные с решением повысить благосостояние населения, напрямую затрагивают потребительский рынок, так как предусматривают повышение зарплат, пенсий, улучшение доступности жилья, списание просроченных потребительских займов и многие другие меры. Данные меры оказывают влияние на цены на потребительском рынке. Несмотря на текущее отсутствие эффекта просачивания ослабления нацвалюты на инфляцию, этот фактор рано или поздно проявится и отразится в официальной статистике по инфляции», — констатируют эксперты.

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Что касается прогнозов, то Halyk Finance по итогам 2019 года ожидает рост ВВП на 4%, инфляцию на уровне 5,4%, а курс национальной валюты – 385 тенге за доллар на конец года. Таким образом, по сравнению с предыдущим отчетом прогноз по росту ВВП повышен, а по обменному курсу тенге пересмотрен в сторону ослабления с 375 до 385 тенге за доллар.

«На фоне замедления глобальной экономики курс национальной валюты Казахстана будет сохраняться примерно на текущих уровнях для стимулирования казахстанского экспорта. Несмотря на более низкие цены на нефть, обменный курс тенге в первом полугодии в среднем находился у отметки в 379 за доллар США, тогда как к российской валюте он ослабился на 8% до 6,1 за рубль, хотя российская экономика не демонстрировала опережающих темпов экономического роста. «Слабый» тенге до конца года будет способствовать лучшему наполнению государственного бюджета, который верстался исходя из 370 тенге за доллар и 55 долларов за баррель нефти», — уверены в Halyk Finance.

Аналитики полагают, что Национальный банк поддерживает некий баланс интересов внешнего (экспортеры) и внутреннего сектора (население), поэтому, скорее всего, он будет воздерживаться от значительного ослабления национальной валюты при условии отсутствия существенной «просадки» котировок нефти.

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