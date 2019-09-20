Коалиция гражданских инициатив РК потребовала пересмотра дел гражданских активистов

Алматы. 20 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Коалиция гражданских инициатив (КГИ) Казахстана потребовала пересмотра дел гражданских активистов, привлеченных к ответственности за участие в митингах.

«Мы требуем немедленного пересмотра дел гражданских активистов, приведение закона «О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в Республике Казахстан» в соответствие Конституции Казахстана и принятым нашей страной международным обязательствам в области прав человека», — зачитал заявление КГИ Альнур Ильяшев по факту задержаний и арестов с 16 по 19 сентября казахстанских гражданских активистов.

При этом в заявлении отмечается, что КГА возмущена несоразмерностью наказания.

«Мы также возмущены несоразмерностью наказания гражданским активистам. Все они без исключения не проводили никаких противоправных действий, по требованиям полиции сворачивали митинги. Тем не менее, против них применяются крайние меры административного воздействия – аресты. Более того, аресты и суды проводились ночью и без адвокатов», — отмечается в заявлении.

Согласно заявлению, по фактам нарушения прав гражданских активистов «будут поданы протесты в юридическом поле».

В свою очередь Тогжан Кожалиева сообщила о количестве привлеченных к административной ответственности активистов.

«С 16 сентября на текущий момент по Казахстану задержаны 54 человека, 41 – арестован на срок от 3 до 15 суток: в Астане – 13 человек, в Алматы – 7, в Актау – 4, в Усть-Каменогорске – 4, в Шымкенте – 3, в Актобе – 2. Сегодня ожидают суда еще 4 человека в Астане, Актобе, Алматы. Вчера ночью увезли еще одного человека. На допрос вызывали 5 человек, на профилактические беседы – 6. Эти данные нам передаются из регионов активистами», — сказала она.

По словам активистки Данаи Калиевой, при задержании и во время судебных процессов были допущены многочисленные нарушения прав активистов.

«Самое основное нарушение – задержания людей без каких-либо повесток. Задержания проходят в довольно грубой форме в некоторых случаях. Самое удивительное, что это происходит без привязки к территориальности, человека везут в другой конец города, часто вызывают на профилактические беседы, потом не отпускают и везут в административный суд. Полицейские при задержании не представляются, не предоставляют документов, задерживают обманным путем, некоторых держат более 3 часов, суды часто проходят ночные – до 00.00 это может длиться, часто отсутствует дежурный прокурор, многих судили без адвокатов. Также отсутствует гласность – суды проходят в закрытом режиме, адвокатов вводят в заблуждение относительно местонахождения подзащитных. Были случаи, когда судья выносил решение, не удаляясь в совещательную комнату, не дают высказаться адвокату, не принимают во внимание состояние здоровья», — добавила она.

Как подчеркнул Ильяшев, задержанные граждане не имеют никакого отношения к запрещенной в Казахстане и признанной судом экстремисткой организацией «Демократический выбор Казахстана» (ДВК).

По словам Кожалиевой, члены КГА будут собирать деньги на оплату услуг адвокатов задержанных активистов, оплату штрафов, передавать передачи административно арестованным и оказывать помощь их семьям.

Напомним, 19 сентября МИА «КазТАГ» со ссылкой на политического и общественного деятеля Ермурата Бапи сообщало, что в период с 16 по 18 сентября в Казахстане 40 гражданских активистов были привлечены к ответственности за участие в несанкционированных митингах, из них 28 были осуждены административным судом к штрафам от 20 до 50 МРП и административным арестам от 2 до 15 суток, против некоторых начато досудебное расследование по уголовным статьям.

По мнению Бапи, аресты гражданских активистов в Казахстане могут быть связаны с разногласиями внутри власти.

Кроме того, в соцсетях сообщалось о том, что получивший 15 суток административного ареста за участие в несанкционированных антикитайских митингах Геннадий Крестьянский объявил в спецприемнике голодовку с требованием перевести его на лечение в больницу.