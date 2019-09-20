Начальник МПС временно отстранен от должности в Алматинской области

Нур-Султан. 20 сентября. КазТАГ — Начальник местной полицейской службы (МПС) департамента полиции (ДП) Алматинской области Марат Куштыбаев временно отстранен от должности, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел (МВД) РК.

«Приказом министра внутренних дел РК Ерлана Тургумбаева от 19 сентября начальник местной полицейской службы департамента полиции Алматинской области временно отстранен от занимаемой должности», — говорится в распространенном в пятницу сообщение для СМИ касательно аудиозаписи, направленной в МВД РК и размещенной на видеохостинге YouTube.

В ведомстве также сообщили, что департаменту собственной безопасности поручено провести служебное расследование.

Отметим, что на видеохостинге ранее разместили аудио с фотографией начальника МПС ДП Алматинской области Марата Куштыбаева, на котором он критикует своих подчиненных, используя при этом ненормативную лексику.