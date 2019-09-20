«100 дней Токаева. Полноправный президент или человек в тени предшественника?». «Алматы должен войти в топ-100 мегаполисов мира». «Кем работают казахстанцы в США и Корее?». «Почему граждане Казахстана не хотят изучать казахский язык?»

Сетевой Казахстан 20 сентября 2019г.

IA — CENTR . RU . Газиз АБИШЕВ – «Токаев калибрует госаппарат в назарбаевском стиле» — 19 сентября исполнилось 100 дней президентства ТОКАЕВА. За день до этого глава государства провёл серию перестановок, свидетельствующих о том, что он продолжает калибровать госаппарат под себя. Сделано это было, вместе с тем, в назарбаевском стиле: неожиданно и сразу по нескольким ключевым позициям… В целом, ничего революционного не произошло. Учитывая, что президент Токаев называет себя человеком из команды Елбасы и продолжателем его дела, а также то, что перемещаемые чиновники являются членами команды Нурсултана НАЗАРБАЕВА, говорить о каком-то кадровом потрясении не приходится.

EXCLUSIVE . KZ . «100 дней Токаева: СВОЯ ИГРА» — Если рассматривать первый «юбилей» сквозь призму второго, то логика последних действий избранного президента вполне понятна: после демонстрации собственной вторичности (переименование столицы, комплиментарная речь на инаугурации, и прочие публичные реверансы) ТОКАЕВ, похоже, пытается начать свою игру. После вчерашней «кадровой чистки» становится очевидным: Касым-Жомарт Кемелевич более не желает оставаться «представителем» Нурсултана Абишевича в Акорде.

AZATTYQ . ORG . Асылхан МАМАШУЛЫ – «100 дней Токаева. Полноправный президент или человек в тени предшественника?» — 12 июня Касым-Жомарт Токаев был приведен к присяге в качестве президента — через три дня после досрочных выборов, победителем которых его объявили. Некоторые наблюдатели говорят по итогам минувших 100 дней, что при Токаеве «происходят изменения», другие полагают, что второй президент остаётся под влиянием предшественника.

TENGRINEWS . KZ . ««Думаете, в Алматы все идеально?» Что сделает новый архитектор с Нур-Султаном» — Кабинет нового главного архитектора столицы расположен на девятом этаже бизнес-центра на правом берегу Нур-Султана. Мы стоим у большого панорамного окна (оно тут во всю стену). Наш собеседник признается, что недоволен открывающимся видом. В мае Нурлан УРАНХАЕВ перебрался в Нур-Султан из Алматы. Что он будет делать с обликом столицы и почему два города нельзя сравнивать — в большом интервью начальника Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений.

FORBES . KZ . ««Алматинская мечта». Сагинтаев: Алматы должен войти в топ-100 мегаполисов мира» — Об этом аким южной столицы сообщил во время ежегодного форума Kazakhstan Growth Forum-2019 в четверг, 19 сентября. В начале своего выступления Бахытжан САГИНТАЕВ подчеркнул, что «сегодня 600 крупных городов формируют 60% экономики мира, и Алматы уже в их числе»… Чтобы успешно конкурировать, нужно ориентироваться на самые высокие стандарты передовых городов. Алматы должен отвечать современным вызовам и решать амбициозные задачи. Цели и стандарты развития нашего города ориентированы на его позиции – глобального интегратора, драйвера инновационного развития, первого в регионе полноценного метрорегиона на 5 млн человек. Как любой современный мегаполис, Алматы должен быть комфортным для жизни, перспективным для бизнеса, удобным с точки зрения коммуникаций, — подчеркнул Сагинтаев.

CAMONITOR . KZ . «Почему граждане Казахстана не хотят изучать казахский язык?» — О том, что казахский язык должен стать в нашей стране языком межнационального общения, не говорил разве что ленивый. Теоретически, конечно, рано или поздно это может произойти, но вот на практике мы, похоже, делаем все возможное, чтобы оттянуть этот момент. Иначе как объяснить тот факт, что даже по прошествии многих лет у русскоговорящих граждан РК так и не возникло желания изучать казахский? А ведь это было главной задачей — вспомните смелые планы чиновников довести долю казахстанцев, уверенно владеющих им, до 95 процентов уже к 2020 году. Не пора ли отказаться от неэффективных мер и начать искать другие пути достижения цели?

CARAVAN . KZ . «В новом году врачей Казахстана поделят на париев и неприкасаемых» — Почитав Закон об обязательном социальном медицинском страховании, я убедился, что в реформе здравоохранения заложено сразу несколько мин, на которые нас толкнут уже через полгода, – рассказал Каиргали КОНЕЕВ. – Прежде всего, механизм страхования сам по себе будет провоцировать коррупцию. Почему? Правила работы Фонда ОСМС пропитаны человеческим фактором. Например, страховой случай у пациента или нет, должен определять врач. На него давит администратор больницы, желающий получить лишние деньги от ФОСМС.

«Век воли не видать: Снежного барса продолжают убивать за деньги» — В Казахстане не первый год действует программа по сохранению снежного барса. Эта редкая кошка занесена в международный Красный список IUCN и Красную книгу Казахстана. Если в 1980-е годы считалось, что в республике обитает 180–200 ирбисов, сегодня их численность оценивают в 110 особей.

KAPITAL . KZ . «Бизнес должен идти по «манхэттенской тропе»» — Смогут ли государственные меры поддержки решить проблемы МСБ и почему необходимо оценивать их эффективность. По словам того же Бекнура КИСИКОВА, МСБ сегодня испытывает не самые лучшие времена, поэтому меры по его стимулированию благотворно скажутся на развитии предпринимательства в Казахстане. «Самое главное – не мешать его естественной эволюции», – подчеркивает он. В свою очередь Расул РЫСМАМБЕТОВ подтверждает, что теперь у граждан страны одновременно появится стимул не только начать новый бизнес, но и инвестировать в продвижение действующего бизнеса. «Конечно, я слышал опасения по уходу МСБ от налогов. Однако сбор налоговых поступлений у нас снижается не потому, что все повально уходят от уплаты, а потому что с каждым днем заниматься предпринимательством становится все более рискованно и невыгодно», – поясняет финансовый консультант.

VLAST . KZ . «Свыше 1,2 трлн тенге потребуется на реализацию закона о статусе педагога» — 10 новых законодательных норм по правам педагогов разработало министерство образования и науки. Они направлены на создание возможности для индивидуального развития учителя и совершенствование учебного процесса, сообщил в четверг в мажилисе в ходе презентации нового законопроекта «О статусе педагога» и сопутствующих ему поправок глава ведомства Асхат АЙМАГАМБЕТОВ. Всего на реализацию законов потребуется дополнительное финансирование из бюджета в размере 1,2 трлн тенге, часть из которых будет направлена на повышение зарплаты учителям.

365 INFO . KZ . «Кем работают казахстанцы в США и Корее?» — Многие отправляются в США по туристической или студенческой визам, не позволяющим трудиться легально. В интервью Жасулан поделился, какая же работа ждет прибывших в Америке — «Если вы не специалист очень востребованной профессии и не имеете международного опыта, вас могут взять только разнорабочим.Чаще всего предлагается перевозка вещей из дома, офиса и пр… Девушки в Штатах в основном находят место в клининговых фирмах и занимаются уборкой квартир, домов и офисов. Нередко устраиваются официантками или нянями». Что касается Южной Кореи, куда в последнее время массово уезжают на заработки казахстанцы, там деньги достаются еще тяжелее. Это подтверждает еще один герой — Эльдар. Он проработал в Южной Корее 7 месяцев.

MATRITCA . KZ . Ержан ЕСИМХАНОВ – «Вся страна ломбардами украшена. Микрокредиты на каждом углу выдают» — В любой нормальной стране жизнь не по средствам – позор. Страну третьего мира, которая живет не по средствам, вряд ли кто-то воспримет всерьез, пусть она хоть двадцать мировых инициатив объявит, и сорок саммитов проведет. Человек, который живет не средствам – это обычный клоун, шут гороховый, показушник. Не заработал – не трать. Нормальный принцип. Везде, в любой стране, в любом обществе, где угодно. Где угодно – только не у нас. Жизнь не по средствам должна позором стать, абсолютным. Взял кредит на дорогой телефон – придурок. Взял кредит на той – придурок вдвойне. Взял кредит на стройку, которая всей стране обойдется в миллиард долларов, и никогда в жизни не окупится – вообще конченый идиот. Так должно быть. Это правильно. От этого всем будет легче.

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