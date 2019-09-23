Реальная доходность по пенсионным активам за последние 12 месяцев составила 2,82% – Нацбанк

Алматы. 23 сентября. КазТАГ – Реальная доходность по пенсионным активам АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ) за последние 12 месяцев составила 2,82%, сообщает пресс-служба Национального банка (НБ) РК.

«Доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев составила 8,32% при инфляции в размере 5,5%. Таким образом, за последние 12 месяцев реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 2,82%», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

Размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2019 года составил Т465,1 млрд. Доходность пенсионных активов, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2019 года, составила 4,44%.

Объем портфеля пенсионных активов ЕНПФ на 1 сентября составил Т10,3 трлн: Т6,7 трлн (65,4%) номинированы в тенге, Т3,6 трлн (35,6%) – в валюте.

В августе объем инвестирования активов в тенге составил Т24 млрд: приобретены ГЦБ Минфина РК на Т10,5 млрд со средневзвешенной доходностью 8,9% годовых, облигации АО «НУХ «Байтерек» на Т12,5 млрд с доходностью 9,75% и облигации АО «Евразийский Банк» на Т1 млрд с доходностью 10,95% в рамках программы по обеспечению долгосрочной тенговой ликвидности на сумму Т600 млрд.

В августе реализованы ГЦБ Минфина на Т157,1 млрд, облигации Международной финансовой корпорации (МФК) на Т5 млрд и погашен основной долг по облигациям на Т31,3 млрд: Евразийского банка развития на Т20 млрд, АО «First Heartland Jysan Bank» на Т9,6 млрд и ДБ АО «Сбербанк» на Т1,7 млрд.

Также произведены досрочные частичные погашения основного долга по депозитам банков на Т2,9 млрд.

Инвестиции в валюте в августе составили Т633 млрд. На всю сумму приобретены ГЦБ правительства США с доходностью 2% годовых.

В августе погашен основной долг по ГЦБ правительства США на Т154,8 млрд.